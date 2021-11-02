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МВД предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в праздники
МВД предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в праздники - РИА Новости, 02.11.2021
МВД предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в праздники
МВД предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных мероприятий и предупредило, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:02
2021-11-02T16:50
распространение коронавируса
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МВД предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных мероприятий и предупредило, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за COVID, сообщается на сайте ведомства."В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов РФ. Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что МВД России готово обеспечить порядок, и если действия приведут к возникновению массовых беспорядков, организаторы и участники акций будут привлечены к уголовной ответственности.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
16:02 02.11.2021 (обновлено: 16:50 02.11.2021)
 
МВД предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в праздники

МВД предостерегло от проведения несогласованных мероприятий 4-7 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МВД предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных мероприятий и предупредило, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за COVID, сообщается на сайте ведомства.
"В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов РФ. Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что МВД России готово обеспечить порядок, и если действия приведут к возникновению массовых беспорядков, организаторы и участники акций будут привлечены к уголовной ответственности.
Николай Зубрилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Распространение коронавирусаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
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