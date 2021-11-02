https://ria.ru/20211102/muzykanty-1757346870.html

В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни

В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021

В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни

Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период действия противоэпидемических мер в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:05

2021-11-02T12:05

2021-11-02T12:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период действия противоэпидемических мер в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по культуре."Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", - сказала собеседница агентства.Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщал, что в минувшие выходные в историческом центре Петербурга наблюдались скопления людей, чье внимание привлекли многочисленные уличные музыканты.В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена, вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостанавливается проведение физкультурных, конгрессно-выставочных и культурных мероприятий.

https://ria.ru/20211029/knigi-1756909898.html

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