Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/muzykanty-1757346870.html
В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни - РИА Новости, 02.11.2021
В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период действия противоэпидемических мер в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:05
2021-11-02T12:05
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_f9a304209368b4a6debee3245f8dbb27.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период действия противоэпидемических мер в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по культуре."Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", - сказала собеседница агентства.Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщал, что в минувшие выходные в историческом центре Петербурга наблюдались скопления людей, чье внимание привлекли многочисленные уличные музыканты.В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена, вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостанавливается проведение физкультурных, конгрессно-выставочных и культурных мероприятий.
https://ria.ru/20211029/knigi-1756909898.html
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757345139.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_618616ab2b246aec4f19599a1cd029ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:05 02.11.2021
 
В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни

Власти Петербурга запретили уличным музыкантам выступать с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в период действия противоэпидемических мер в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по культуре.
"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", - сказала собеседница агентства.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 17:44Распространение коронавируса
Книги отнесли к товарам первой необходимости в Петербурге в нерабочие дни
Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщал, что в минувшие выходные в историческом центре Петербурга наблюдались скопления людей, чье внимание привлекли многочисленные уличные музыканты.
В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена, вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостанавливается проведение физкультурных, конгрессно-выставочных и культурных мероприятий.
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
11:58Распространение коронавируса
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
11:58В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID
11:58В Коми допустили продление нерабочих дней
11:56Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос
Лента новостейМолния
Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акцияхВ Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVIDВ Коми допустили продление нерабочих дней Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос