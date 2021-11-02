https://ria.ru/20211102/musor-1757303867.html

Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе

Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе - РИА Новости, 02.11.2021

Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе

Нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, например, мебель, а также осветительные приборы и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:15

2021-11-02T03:15

2021-11-02T03:15

общество

евгений иванов

штрафы

россия

европейская юридическая служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96830/36/968303675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_118c98841805e3efe13c4c5e1637404e.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, например, мебель, а также осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автошины, медицинские отходы, рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.Эксперт напомнил, что согласно статье 1 Закона об отходах, к твердым коммунальным отходам (ТКО) относится весь мусор, который образуется в жилых помещениях при деятельности человека, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования.Как обращаться с ТКО установлено в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года, заявил юрист."Предусмотрен административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от ста тысяч до 250 тысяч рублей", — заключил Иванов.

https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, евгений иванов, штрафы, россия, европейская юридическая служба