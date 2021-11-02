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Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе - РИА Новости, 02.11.2021
Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
Нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, например, мебель, а также осветительные приборы и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:15
2021-11-02T03:15
общество
евгений иванов
штрафы
россия
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, например, мебель, а также осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автошины, медицинские отходы, рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.Эксперт напомнил, что согласно статье 1 Закона об отходах, к твердым коммунальным отходам (ТКО) относится весь мусор, который образуется в жилых помещениях при деятельности человека, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования.Как обращаться с ТКО установлено в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года, заявил юрист."Предусмотрен административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от ста тысяч до 250 тысяч рублей", — заключил Иванов.
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общество, евгений иванов, штрафы, россия, европейская юридическая служба
03:15 02.11.2021
 
Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе

Юрист Иванов: выбрасывать в мусорные контейнеры крупногабаритные отходы запрещено

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКонтейнер
Контейнер - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, например, мебель, а также осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автошины, медицинские отходы, рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.
Эксперт напомнил, что согласно статье 1 Закона об отходах, к твердым коммунальным отходам (ТКО) относится весь мусор, который образуется в жилых помещениях при деятельности человека, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования.
Как обращаться с ТКО установлено в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года, заявил юрист.
"Предусмотрен административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от ста тысяч до 250 тысяч рублей", — заключил Иванов.
Контейнеры для сбора отходов в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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ОбществоЕвгений ИвановШтрафыРоссияЕвропейская Юридическая Служба
 
 
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