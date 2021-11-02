https://ria.ru/20211102/murmansk-1757462428.html

В Мурманской области возбудили дело после гибели в ДТП женщины с детьми

В Мурманской области возбудили дело после гибели в ДТП женщины с детьми - РИА Новости, 02.11.2021

В Мурманской области возбудили дело после гибели в ДТП женщины с детьми

Следователи в Мурманской области возбудили дело после того, как в лобовом столкновении с фурой в районе Кандалакши Мурманской области погибли три пассажира... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:45

2021-11-02T22:45

2021-11-02T22:45

происшествия

мурманская область

кандалакша

следственный комитет россии (ск рф)

авто

skoda

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело после того, как в лобовом столкновении с фурой в районе Кандалакши Мурманской области погибли три пассажира легковой машины – женщина и дети 5 лет и 10 месяцев, сообщили в региональном СУСК РФ."По инициативе следственного управления СК России по Мурманской области из органов внутренних дел передано в производство уголовное дело по факту гибели трех человек в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 2 ноября 2021 года на 1144 км автодороги Р-21 "Кола", в том числе двух малолетних", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело расследуется по факту нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Ранее стало известно, что во вторник днем три человек, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области. Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель автомобиля Skoda по неустановленной причине, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ (фура).

https://ria.ru/20211102/nagradili-1757458046.html

https://ria.ru/20211102/apple-1757338030.html

мурманская область

кандалакша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, кандалакша, следственный комитет россии (ск рф), авто, skoda, россия