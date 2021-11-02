В Мурманской области возбудили дело после гибели в ДТП женщины с детьми
В Мурманской области возбудили уголовное дело после гибели в ДТП женщины с двумя детьми
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело после того, как в лобовом столкновении с фурой в районе Кандалакши Мурманской области погибли три пассажира легковой машины – женщина и дети 5 лет и 10 месяцев, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По инициативе следственного управления СК России по Мурманской области из органов внутренних дел передано в производство уголовное дело по факту гибели трех человек в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 2 ноября 2021 года на 1144 км автодороги Р-21 "Кола", в том числе двух малолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело расследуется по факту нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля марки Skoda - женщина, 1984 года рождения, дети 2016 и 2021 годов рождения, скончались на месте аварии. Водитель автомобиля Skoda, 1989 года рождения, госпитализирован", - добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что во вторник днем три человек, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области. Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель автомобиля Skoda по неустановленной причине, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ (фура).
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