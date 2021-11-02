Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/moskva-1757424544.html
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась - РИА Новости, 02.11.2021
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе улучшилась, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:45
2021-11-02T17:45
общество
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847553_0:260:2719:1789_1920x0_80_0_0_a12ef846e6249103751f3c6340296194.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе улучшилась, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве."На 43 неделе 2021 года на территории Москвы отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный преимущественно циркуляцией вируса гриппа А(H3N2)- 62,2% и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом – 8,9%, РС-вирусом – 4,4%. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) на 43 неделе 2021 года в городе по сравнению с предыдущей неделей улучшилась", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился по совокупному населению и во всех возрастных группах: среди совокупного населения - на 11,3%, среди детей 0-2 года — на 8,9%, среди детей 3–6 лет — на 10,5%, среди детей 7–14 лет - на 22,9%."Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди совокупного и детского населения не превышены. При этом наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 19 недель. Групповых заболеваний ОРВИ и гриппом не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 1 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 5,1 миллиона человек, что составляет 40,2% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 63,6%. Сообщается, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847553_0:0:2719:2039_1920x0_80_0_0_94b158db583f7b07e3f56d1b1d537a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви
17:45 02.11.2021
 
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась

Роспотребнадзор сообщил об улучшении ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе улучшилась, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
"На 43 неделе 2021 года на территории Москвы отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный преимущественно циркуляцией вируса гриппа А(H3N2)- 62,2% и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом – 8,9%, РС-вирусом – 4,4%. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) на 43 неделе 2021 года в городе по сравнению с предыдущей неделей улучшилась", - говорится в сообщении.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 10:37Распространение коронавируса
Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа
Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился по совокупному населению и во всех возрастных группах: среди совокупного населения - на 11,3%, среди детей 0-2 года — на 8,9%, среди детей 3–6 лет — на 10,5%, среди детей 7–14 лет - на 22,9%.
"Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди совокупного и детского населения не превышены. При этом наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 19 недель. Групповых заболеваний ОРВИ и гриппом не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 1 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 5,1 миллиона человек, что составляет 40,2% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 63,6%. Сообщается, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.
Опрос
Вы привились от гриппа?
Проголосовали:
22 октября, 20:54
 
ОбществоГриппМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОРВИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале