https://ria.ru/20211102/moskva-1757424544.html

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась - РИА Новости, 02.11.2021

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве улучшилась

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе улучшилась, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:45

2021-11-02T17:45

2021-11-02T17:45

общество

грипп

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

орви

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве на прошлой неделе улучшилась, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве."На 43 неделе 2021 года на территории Москвы отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный преимущественно циркуляцией вируса гриппа А(H3N2)- 62,2% и вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом – 8,9%, РС-вирусом – 4,4%. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) на 43 неделе 2021 года в городе по сравнению с предыдущей неделей улучшилась", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился по совокупному населению и во всех возрастных группах: среди совокупного населения - на 11,3%, среди детей 0-2 года — на 8,9%, среди детей 3–6 лет — на 10,5%, среди детей 7–14 лет - на 22,9%."Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди совокупного и детского населения не превышены. При этом наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 19 недель. Групповых заболеваний ОРВИ и гриппом не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 1 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 5,1 миллиона человек, что составляет 40,2% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 63,6%. Сообщается, что в настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и в негосударственных медицинских организациях.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

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общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви