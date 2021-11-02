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Синоптики пообещали потепление в Москве после тумана
Синоптики пообещали потепление в Москве после тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Синоптики пообещали потепление в Москве после тумана
Москву вслед за туманом ждет потепление, сам туман продержится до второй половины дня, сообщил руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды"... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:02
2021-11-02T16:04
общество
туман в москве
москва
евгений тишковец
яндекс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москву вслед за туманом ждет потепление, сам туман продержится до второй половины дня, сообщил руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, слова которого приводит пресс-служба сервиса."По данным сервиса "Яндекс.Погода"… туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до 9˚C и небольшой дождь", - говорится в сообщении.Эксперт отмечает, что туман, который опустился на Москву, является радиационным - он возникает в тихую ясную погоду, когда днем земля нагревается, а в ночные часы резко охлаждается, при этом водяной пар конденсируется в приземном слое воздуха."В субботу (30 октября) благодаря антициклону в столице установилась тихая безоблачная погода, которая благоприятствовала ночному образованию тумана. Это явление в целом типично для московского региона, однако сочетание факторов привело к необычно интенсивному образованию тумана", - добавляется в сообщении.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица очистится от тумана к 21 часу.
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общество, туман в москве, москва, евгений тишковец, яндекс
16:02 02.11.2021 (обновлено: 16:04 02.11.2021)
 
Синоптики пообещали потепление в Москве после тумана

Сервис "Яндекс.Погода": Москву ждет потепление после тумана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москву вслед за туманом ждет потепление, сам туман продержится до второй половины дня, сообщил руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, слова которого приводит пресс-служба сервиса.
"По данным сервиса "Яндекс.Погода"… туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до 9˚C и небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Московский кремль во время тумана - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Плотный туман, как в последние сутки, последний раз наблюдался в 2009 году
Эксперт отмечает, что туман, который опустился на Москву, является радиационным - он возникает в тихую ясную погоду, когда днем земля нагревается, а в ночные часы резко охлаждается, при этом водяной пар конденсируется в приземном слое воздуха.
"В субботу (30 октября) благодаря антициклону в столице установилась тихая безоблачная погода, которая благоприятствовала ночному образованию тумана. Это явление в целом типично для московского региона, однако сочетание факторов привело к необычно интенсивному образованию тумана", - добавляется в сообщении.
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица очистится от тумана к 21 часу.
 
ОбществоТуман в МосквеМоскваЕвгений ТишковецЯндекс
 
 
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