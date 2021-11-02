https://ria.ru/20211102/moskva-1757389810.html

Останкинская башня окрасится в цвета российского флага

Останкинская башня окрасится в цвета российского флага - РИА Новости, 02.11.2021

Останкинская башня окрасится в цвета российского флага

В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:20

2021-11-02T15:20

2021-11-02T15:20

общество

москва

день народного единства

останкинская башня

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.

https://ria.ru/20121103/908875140.html

москва

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2021

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общество, москва, день народного единства, останкинская башня