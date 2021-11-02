https://ria.ru/20211102/moskva-1757389810.html
Останкинская башня окрасится в цвета российского флага
Останкинская башня окрасится в цвета российского флага - РИА Новости, 02.11.2021
Останкинская башня окрасится в цвета российского флага
В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:20
2021-11-02T15:20
2021-11-02T15:20
общество
москва
день народного единства
останкинская башня
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.По данным пресс-службы, праздничную иллюминацию зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.
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общество, москва, день народного единства, останкинская башня
Останкинская башня окрасится в цвета российского флага
Останкинская телебашня в День народного единства окрасится в цвета российского флага