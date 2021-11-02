https://ria.ru/20211102/moskva-1757345393.html

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 02.11.2021

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства, сообщается в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:01

2021-11-02T12:01

2021-11-02T12:01

общество

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства, сообщается в Telegram-канале ведомства.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.В ведомстве подчеркнули, что мероприятие с органами исполнительной власти города в не согласовано."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - добавляется в сообщении.Отмечается, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законом ответственность.

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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2021

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общество, москва, прокуратура г. москвы