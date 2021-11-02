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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 02.11.2021
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства, сообщается в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:01
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общество
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства, сообщается в Telegram-канале ведомства.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.В ведомстве подчеркнули, что мероприятие с органами исполнительной власти города в не согласовано."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - добавляется в сообщении.Отмечается, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законом ответственность.
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общество, москва, прокуратура г. москвы
12:01 02.11.2021
 
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы напомнила о последствиях участия в несогласованных акциях 4 ноября

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства, сообщается в Telegram-канале ведомства.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
"Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении, где отмечается, что в интернете и соцсетях "размещена информация с призывом к участию 4 ноября 2021 года в публичном мероприятии в центре Москвы".
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие с органами исполнительной власти города в не согласовано.
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законом ответственность.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00Инфографика
Чем грозит участие в несогласованных акциях
 
ОбществоМоскваПрокуратура г. Москвы
 
 
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