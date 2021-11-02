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Вильфанд предупредил об аномальных морозах в азиатской части России
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в азиатской части России - РИА Новости, 02.11.2021
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в азиатской части России
Аномальные морозы прогнозируются в ближайшие дни на обширной части Азиатской территории России, температура будет ниже нормы до 14 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:58
2021-11-02T14:58
2021-11-02T14:58
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Аномальные морозы прогнозируются в ближайшие дни на обширной части Азиатской территории России, температура будет ниже нормы до 14 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он отметил, что аномалия в Хакасии составит 14 градусов и минимальная температура -22-26 градусов, в Туве будет до -29 градусов, в Иркутской области - 32 градусов. Такая ситуация сохранится до 5 ноября.По прогнозам синоптиков, аномалия на Камчатке будет достигать 15 градусов, а на Чукотке -10 градусов.
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в азиатской части России
В Росгидромете предупредили об аномальных морозах в азиатской части России