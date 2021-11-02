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Князь Монако отметил, что условия Парижского соглашения не выполняются
Князь Монако отметил, что условия Парижского соглашения не выполняются - РИА Новости, 02.11.2021
Князь Монако отметил, что условия Парижского соглашения не выполняются
Князь Монако Альберт II, выступая на конференции COP26 в шотландском Глазго, c сожалением констатировал, что климатические обязательства, принятые странами в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:39
2021-11-02T13:41
в мире
париж
италия
оон
монако (государство)
альберт ii
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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Князь Монако Альберт II, выступая на конференции COP26 в шотландском Глазго, c сожалением констатировал, что климатические обязательства, принятые странами в 2015 году в Париже, не выполняются. При этом он подчеркнул, что есть время для того, чтобы предпринять решительные действия."Как один из старейших участников таких встреч и предыдущих конференций, я помню, что мы констатировали обещания, которые дали. Я сегодня констатирую, что мы не на высоте этих обязательств и обещаний. Мы не на высоте обязательств, которые были приняты в 2015 году в Париже во время COP21. Мы не отвечаем на климатические вызовы. Но, к счастью, есть еще время действовать, ограничить повышение температуры планеты 1,5 градусов", - сказал князь Монако.По его словам, для этого необходимо утвердить правила Парижского соглашения по климату, в частности на углеродном рынке, четкие обязательства стран. "Есть еще время развивать другую энергетическую модель - единственную, которая может гарантировать совместное будущее", - подчеркнул он.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, доля возобновляемых источников энергии в энергопоставках должна быть всё больше.
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в мире, париж, италия, оон, монако (государство), альберт ii
13:39 02.11.2021 (обновлено: 13:41 02.11.2021)
 
Князь Монако отметил, что условия Парижского соглашения не выполняются

Князь Монако Альберт II: страны не выполняют климатические обязательства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКнязь Монако Альбер II
Князь Монако Альбер II - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Князь Монако Альберт II, выступая на конференции COP26 в шотландском Глазго, c сожалением констатировал, что климатические обязательства, принятые странами в 2015 году в Париже, не выполняются. При этом он подчеркнул, что есть время для того, чтобы предпринять решительные действия.
"Как один из старейших участников таких встреч и предыдущих конференций, я помню, что мы констатировали обещания, которые дали. Я сегодня констатирую, что мы не на высоте этих обязательств и обещаний. Мы не на высоте обязательств, которые были приняты в 2015 году в Париже во время COP21. Мы не отвечаем на климатические вызовы. Но, к счастью, есть еще время действовать, ограничить повышение температуры планеты 1,5 градусов", - сказал князь Монако.
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По его словам, для этого необходимо утвердить правила Парижского соглашения по климату, в частности на углеродном рынке, четкие обязательства стран. "Есть еще время развивать другую энергетическую модель - единственную, которая может гарантировать совместное будущее", - подчеркнул он.
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, доля возобновляемых источников энергии в энергопоставках должна быть всё больше.
 
В миреПарижИталияООНМонако (государство)Альберт II
 
 
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