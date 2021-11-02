https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757460425.html

Меркель и Санду обсудили вопросы газоснабжения Молдавии

Меркель и Санду обсудили вопросы газоснабжения Молдавии - РИА Новости, 02.11.2021

Меркель и Санду обсудили вопросы газоснабжения Молдавии

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудила в телефонной беседе с президентом Молдавии Майей Санду вопросы газоснабжения республики, сообщил официальный... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:09

2021-11-02T22:09

2021-11-02T22:09

в мире

молдавия

германия

ангела меркель

штеффен зайберт

майя санду

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудила в телефонной беседе с президентом Молдавии Майей Санду вопросы газоснабжения республики, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Также стороны обсудили урегулирование приднестровского конфликта. "Канцлер заверила, что федеральное правительство будет и далее поддерживать проевропейский курс на реформы Республики Молдова", - добавил он.

https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html

молдавия

германия

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в мире, молдавия, германия, ангела меркель, штеффен зайберт, майя санду