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Молдавия надеется заключить новый контракт с "Газпромом"
Молдавия надеется заключить новый контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 02.11.2021
Молдавия надеется заключить новый контракт с "Газпромом"
В Кишиневе не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T21:38
2021-11-02T23:03
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. В Кишиневе не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Чебан добавил, что две компании впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы. Это позволяет надеяться, что стороны смогут найти решение имеющихся проблем, заключил он.В конце октября "Молдовагаз" и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в течение пяти лет при условии, что в 2022 году пройдет независимый аудит задолженности молдавской стороны.Срок действия предыдущего соглашения истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали его действие на месяц, причем цена газа для Молдавии в конечном итоге выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета деньги на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в трубе.Поставки по новому контракту начались накануне. По словам вице-премьера Андрея Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
21:38 02.11.2021 (обновлено: 23:03 02.11.2021)
 
Молдавия надеется заключить новый контракт с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Чебан: надеемся заключить новый контракт с "Газпромом" в 2022 году

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. В Кишиневе не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий", — заявил он в эфире телеканала N4.
Чебан добавил, что две компании впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы. Это позволяет надеяться, что стороны смогут найти решение имеющихся проблем, заключил он.
В конце октября "Молдовагаз" и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в течение пяти лет при условии, что в 2022 году пройдет независимый аудит задолженности молдавской стороны.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Срок действия предыдущего соглашения истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали его действие на месяц, причем цена газа для Молдавии в конечном итоге выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета деньги на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в трубе.
Поставки по новому контракту начались накануне. По словам вице-премьера Андрея Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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