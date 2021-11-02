21:38 02.11.2021 (обновлено: 23:03 02.11.2021)
Молдавия надеется заключить новый контракт с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Чебан: надеемся заключить новый контракт с "Газпромом" в 2022 году
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. В Кишиневе не исключают заключения нового контракта на поставку российского газа вместо действующего, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий", — заявил он в эфире телеканала N4.
Чебан добавил, что две компании впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы. Это позволяет надеяться, что стороны смогут найти решение имеющихся проблем, заключил он.
В конце октября "Молдовагаз" и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в течение пяти лет при условии, что в 2022 году пройдет независимый аудит задолженности молдавской стороны.
Срок действия предыдущего соглашения истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали его действие на месяц, причем цена газа для Молдавии в конечном итоге выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета деньги на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в трубе.
Поставки по новому контракту начались накануне. По словам вице-премьера Андрея Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.