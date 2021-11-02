https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html

Молдавия вернет Украине и Румынии одолженный газ

Молдавия вернет Украине и Румынии одолженный газ - РИА Новости, 02.11.2021

Молдавия вернет Украине и Румынии одолженный газ

Молдавия в ближайшее время вернет Украине и Румынии газ, который был одолжен, чтобы поддерживать давление в газопроводе во время энергетического кризиса, заявил РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:29

2021-11-02T20:29

2021-11-02T20:51

украина

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румыния

газпром

молдовагаз

экономика

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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Молдавия в ближайшее время вернет Украине и Румынии газ, который был одолжен, чтобы поддерживать давление в газопроводе во время энергетического кризиса, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну.Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. Пресс-служба предприятия "Молдоватрансгаз" ранее сообщила, что Украина и Румыния одолжили Молдавии газ для балансировки газотранспортной системы.Он отметил, что республика также получала в долг электроэнергию за счет Украины, поскольку Молдавская ГРЭС снизила объемы производимой энергии, чтобы экономить газ во время кризиса. Власти Молдавии намерены увеличить производственный график Молдавской ГРЭС, чтобы вернуть одолженную электроэнергию.Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. C 1 ноября Молдавия получает газ в полном объеме.

https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757301684.html

украина

молдавия

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украина, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз, экономика