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https://ria.ru/20211102/mn17-1757454700.html
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук" - РИА Новости, 02.11.2021
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"
Суд считает, что прокуратура Нидерландов передала защите показания свидетелей, один из которых заявлял, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук", они были... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:48
2021-11-02T20:52
в мире
киев
москва
дмитрий песков
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
mh17. расследование
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 2 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд считает, что прокуратура Нидерландов передала защите показания свидетелей, один из которых заявлял, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук", они были включены в досье, заявил во вторник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Свидетели, о которых шла речь, упоминаются под кодовыми именами S42 и S45, второй из них говорил о том, что самолёт не мог быть сбит ракетой "Бук".Однако впоследствии он же зачитал решение, где говорилось, что эти показания недостаточно релевантны, поскольку ни один из двух свидетелей не располагал информацией о случившемся из первых рук.Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила на слушаниях в понедельник, что решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье показания свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук", вызывает вопросы относительно того, по каким критериям прокуратура вообще оценивает релевантность информации для приобщения ее к делу. По ее словам, "неизвестно, какая ещё важная информация" по MH17 была отсеяна прокурорами. Защита попросила суд приобщить к делу показания свидетеля и предоставить возможность опросить его.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210913/samolet-1749880195.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия
20:48 02.11.2021 (обновлено: 20:52 02.11.2021)
 
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"

Обвинение передало защите показания о том, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук"

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 2 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд считает, что прокуратура Нидерландов передала защите показания свидетелей, один из которых заявлял, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук", они были включены в досье, заявил во вторник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Свидетели, о которых шла речь, упоминаются под кодовыми именами S42 и S45, второй из них говорил о том, что самолёт не мог быть сбит ракетой "Бук".
"Система уголовного кодекса Нидерландов предусматривает возможность исключить документы из досье, даже если обвинение считает их относящимися к делу. Но поскольку они могут вести к угрозе безопасности для людей, то их можно представить следственному судье, чтобы он мог дать оценку, следует ли отменить включение этих документов из-за угрозы безопасности. Поскольку обвинение представило документы по свидетелям S42 и S45 следственному судье для такой оценки, следует считать, что обвинение, таким образом, уже считает, что эти документы относятся к делу. Уже только по этой причине суд считает, что они уже передали документы защите и суду и что документы в отношении свидетелей S42 и S45 должны быть включены в досье", - сказал судья.
Однако впоследствии он же зачитал решение, где говорилось, что эти показания недостаточно релевантны, поскольку ни один из двух свидетелей не располагал информацией о случившемся из первых рук.
Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила на слушаниях в понедельник, что решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье показания свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук", вызывает вопросы относительно того, по каким критериям прокуратура вообще оценивает релевантность информации для приобщения ее к делу. По ее словам, "неизвестно, какая ещё важная информация" по MH17 была отсеяна прокурорами. Защита попросила суд приобщить к делу показания свидетеля и предоставить возможность опросить его.
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Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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