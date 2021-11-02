20:48 02.11.2021 (обновлено: 20:52 02.11.2021)
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"
Обвинение передало защите показания о том, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук"
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
СХИПХОЛ (Нидерланды), 2 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд считает, что прокуратура Нидерландов передала защите показания свидетелей, один из которых заявлял, что МН17 не мог быть сбит ракетой "Бук", они были включены в досье, заявил во вторник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Свидетели, о которых шла речь, упоминаются под кодовыми именами S42 и S45, второй из них говорил о том, что самолёт не мог быть сбит ракетой "Бук".
"Система уголовного кодекса Нидерландов предусматривает возможность исключить документы из досье, даже если обвинение считает их относящимися к делу. Но поскольку они могут вести к угрозе безопасности для людей, то их можно представить следственному судье, чтобы он мог дать оценку, следует ли отменить включение этих документов из-за угрозы безопасности. Поскольку обвинение представило документы по свидетелям S42 и S45 следственному судье для такой оценки, следует считать, что обвинение, таким образом, уже считает, что эти документы относятся к делу. Уже только по этой причине суд считает, что они уже передали документы защите и суду и что документы в отношении свидетелей S42 и S45 должны быть включены в досье", - сказал судья.
Однако впоследствии он же зачитал решение, где говорилось, что эти показания недостаточно релевантны, поскольку ни один из двух свидетелей не располагал информацией о случившемся из первых рук.
Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила на слушаниях в понедельник, что решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье показания свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук", вызывает вопросы относительно того, по каким критериям прокуратура вообще оценивает релевантность информации для приобщения ее к делу. По ее словам, "неизвестно, какая ещё важная информация" по MH17 была отсеяна прокурорами. Защита попросила суд приобщить к делу показания свидетеля и предоставить возможность опросить его.
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Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.