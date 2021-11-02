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Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии МХАТ Горького
Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии МХАТ Горького - РИА Новости, 02.11.2021
Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии МХАТ Горького
Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии, в котором находится театр, сообщила РИА... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:43
2021-11-02T17:43
2021-11-02T17:43
культура
татьяна доронина
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии, в котором находится театр, сообщила РИА Новости завлит учреждения Мария Ватутина."Владимир Кехман отметил, что нашел МХАТ в тяжелом финансовом состоянии. Он сказал, что у него в этом смысле есть перспективы, и он, прежде всего, быстро сделает ремонт сценического оборудования", - сказала Ватутина.Кроме того, по словам завлита, он обещал, "что вернет артистов, работавших при (экс-худруке МХАТ) Татьяне Дорониной, хотя некоторые просто не играли, потому что не шли спектакли, в которых они участвовали".Ранее в эфире канала "Россия 24" новый генеральный директор театра рассказал, чем был удивлен при знакомстве с ситуацией во МХАТ имени Горького"Единственное, что пока удивило, - это полный дисбаланс между количеством творческих людей и остальным персоналом. Может быть, это связано с драматическим театром, поэтому я не знаю… У нас творческих единиц условно 90 человек, а весь коллектив - 395 человек. Я не совсем понимаю, что это за пропорция", - сказал Кехман.Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТа 27 октября. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.
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татьяна доронина, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии МХАТ Горького
Завлит: Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии МХАТ имени Горького
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил на сборе труппы о тяжелом финансовом состоянии, в котором находится театр, сообщила РИА Новости завлит учреждения Мария Ватутина.
"Владимир Кехман отметил, что нашел МХАТ в тяжелом финансовом состоянии. Он сказал, что у него в этом смысле есть перспективы, и он, прежде всего, быстро сделает ремонт сценического оборудования", - сказала Ватутина.
Кроме того, по словам завлита, он обещал, "что вернет артистов, работавших при (экс-худруке МХАТ) Татьяне Дорониной, хотя некоторые просто не играли, потому что не шли спектакли, в которых они участвовали".
Ранее в эфире канала "Россия 24" новый генеральный директор театра рассказал, чем был удивлен при знакомстве с ситуацией во МХАТ имени Горького
"Единственное, что пока удивило, - это полный дисбаланс между количеством творческих людей и остальным персоналом. Может быть, это связано с драматическим театром, поэтому я не знаю… У нас творческих единиц условно 90 человек, а весь коллектив - 395 человек. Я не совсем понимаю, что это за пропорция", - сказал Кехман.
Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТа 27 октября. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.