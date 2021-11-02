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Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях
Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях - РИА Новости, 02.11.2021
Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков скандального сайта... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:57
2021-11-02T23:57
в мире
украина
оон
юнисеф
служба безопасности украины
донбасс
людмила денисова
антониу гутерреш
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков скандального сайта "Миротворец" информацию о детях.Двенадцатилетняя девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ."Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, оон, юнисеф, служба безопасности украины, донбасс, людмила денисова, антониу гутерреш
23:57 02.11.2021
 
Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях

Омбудсмен Украины Денисова потребовала удалить с сайта "Миротворец" информацию о детях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков скандального сайта "Миротворец" информацию о детях.
Двенадцатилетняя девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
"Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 02:57
Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
 
В миреУкраинаООНЮНИСЕФСлужба безопасности УкраиныДонбассЛюдмила ДенисоваАнтониу Гутерреш
 
 
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