https://ria.ru/20211102/mirotvorets-1757468286.html

Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях

Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях - РИА Новости, 02.11.2021

Омбудсмен Украины потребовала удалить с "Миротворца" информацию о детях

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков скандального сайта... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:57

2021-11-02T23:57

2021-11-02T23:57

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людмила денисова

антониу гутерреш

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из списков скандального сайта "Миротворец" информацию о детях.Двенадцатилетняя девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ."Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211030/devochka-1756966378.html

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в мире, украина, оон, юнисеф, служба безопасности украины, донбасс, людмила денисова, антониу гутерреш