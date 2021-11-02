Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля
Аналитик Бахтин: из-за угрозы COVID-19 курс рубля к доллару может упасть
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рубль может просесть к доллару из-за угрозы COVID-19, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Обычно ноябрь и декабрь — худшие для рубля месяцы, подчеркнул Бахтин. Национальная валюта укрепилась с начала года более чем на четыре процента к доллару и на девять процентов — к евро, но, предположил собеседник агентства, в этом году историческая закономерность может быть нарушена: Банк России продолжит политику ужесточения и, вероятно, снова повысит ключевую ставку, разрешение глобального энергокризиса в краткосрочной перспективе не предвидится, да и критических геополитических угроз никто не видит в ближайшее время. Тем не менее, "мины" для рубля найти можно, пояснил эксперт.
По мнению финансиста, негативные сюрпризы могут ждать "в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители", в геополитике, в общем аппетите к риску, на который, в свою очередь, будет давить монетарное ужесточение в США, о начале которого может быть объявлено уже на этой неделе, а также фактор пандемии. Новые локдауны, предупреждает эксперт, в случае усугубления эпидемиологической картины негативно скажутся на нефтяных ценах.
"На фоне не ослабевающих вирусных рисков новости о сворачивании монетарных стимулов могут быть восприняты особенно болезненно. Для валютного рынка это значит рост доллара, который сделает более уязвимыми позиции валют развивающихся стран", — отметил собеседник агентства.
Однако, по мнению Бахтина, до конца ноября не стоит ждать существенного ослабления российской валюты, пара доллар-рубль останется в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль — 81-84.