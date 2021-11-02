https://ria.ru/20211102/miny-1757302955.html

Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля

Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля - РИА Новости, 02.11.2021

Аналитик предупредил о "минах", заложенных под курс рубля

Рубль может просесть к доллару из-за угрозы COVID-19, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T01:15

2021-11-02T01:15

2021-11-02T01:15

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доллар

сша

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александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рубль может просесть к доллару из-за угрозы COVID-19, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Обычно ноябрь и декабрь — худшие для рубля месяцы, подчеркнул Бахтин. Национальная валюта укрепилась с начала года более чем на четыре процента к доллару и на девять процентов — к евро, но, предположил собеседник агентства, в этом году историческая закономерность может быть нарушена: Банк России продолжит политику ужесточения и, вероятно, снова повысит ключевую ставку, разрешение глобального энергокризиса в краткосрочной перспективе не предвидится, да и критических геополитических угроз никто не видит в ближайшее время. Тем не менее, "мины" для рубля найти можно, пояснил эксперт.По мнению финансиста, негативные сюрпризы могут ждать "в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители", в геополитике, в общем аппетите к риску, на который, в свою очередь, будет давить монетарное ужесточение в США, о начале которого может быть объявлено уже на этой неделе, а также фактор пандемии. Новые локдауны, предупреждает эксперт, в случае усугубления эпидемиологической картины негативно скажутся на нефтяных ценах.Однако, по мнению Бахтина, до конца ноября не стоит ждать существенного ослабления российской валюты, пара доллар-рубль останется в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль — 81-84.

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экономика, рубль, доллар, сша, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций