17:37 02.11.2021 (обновлено: 17:49 02.11.2021)
Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе
Главы МИД Азербайджана и России обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
"Второго ноября 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны также обсудили реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспорта и связи (в регионе – ред.). Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате "3 + 3", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Уточняется, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
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