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Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе
Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе - РИА Новости, 02.11.2021
Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе
Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:37
2021-11-02T17:49
азербайджан
россия
в мире
мид азербайджана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
джейхун байрамов
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник азербайджанское внешнеполитическое ведомство."Второго ноября 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны также обсудили реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспорта и связи (в регионе – ред.). Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате "3 + 3", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.Уточняется, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
https://ria.ru/20211101/lavrov-1757284719.html
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азербайджан, россия, в мире, мид азербайджана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, джейхун байрамов
17:37 02.11.2021 (обновлено: 17:49 02.11.2021)
 
Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и России обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
"Второго ноября 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны также обсудили реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспорта и связи (в регионе – ред.). Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате "3 + 3", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 19:56
Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарную обстановку в Карабахе
Уточняется, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 12:50
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АзербайджанРоссияВ миреМИД АзербайджанаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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