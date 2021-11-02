https://ria.ru/20211102/mid-1757422624.html

Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе

Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе - РИА Новости, 02.11.2021

Россия и Азербайджан обсудили развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:37

2021-11-02T17:37

2021-11-02T17:49

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джейхун байрамов

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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону развитие платформы "3+3" на Южном Кавказе, сообщает во вторник азербайджанское внешнеполитическое ведомство."Второго ноября 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны также обсудили реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по открытию транспорта и связи (в регионе – ред.). Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате "3 + 3", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.Уточняется, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Лавров отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья. В октябре МИД Грузии опроверг информацию о том, что глава ведомства Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность грузинской стороны участвовать в переговорах в формате "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции.

https://ria.ru/20211101/lavrov-1757284719.html

https://ria.ru/20211023/kreml-1755934475.html

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азербайджан, россия, в мире, мид азербайджана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, джейхун байрамов