МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата
МИД назвал лесные проекты и атомную энергетику инструментами борьбы с изменением климата
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели, будет поднимать этот вопрос в том числе на стартовавшей в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В рамках сессии в Глазго в эти дни проходит также двухдневный климатический саммит мировых лидеров.
"Исходим из четкого понимания необходимости согласованных действий всего международного сообщества. Для нас ключевыми задачами на Конференции сторон являются признание роли лесов, в том числе лесных проектов, а также атомной энергии как реального инструмента борьбы с изменением климата", - сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что изменение климата – серьезный вызов для России с учетом масштабов ее территории.
"Наша "зеленая" повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития", - заявил Вершинин.
Замминистра добавил, что основной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения – в первую очередь статьи 6 (рыночные и нерыночные механизмы), отчетности в рамках реализации соглашения и сроков ее предоставления. Также будут обсуждаться вопросы адаптации и наполнения Адаптационного фонда, долгосрочные цели финансирования развивающихся государств.