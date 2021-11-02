https://ria.ru/20211102/mid-1757317457.html

МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата

МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата - РИА Новости, 02.11.2021

МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата

Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:10

2021-11-02T09:10

2021-11-02T09:10

оон

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктика

сергей вершинин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели, будет поднимать этот вопрос в том числе на стартовавшей в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.В рамках сессии в Глазго в эти дни проходит также двухдневный климатический саммит мировых лидеров.Он подчеркнул, что изменение климата – серьезный вызов для России с учетом масштабов ее территории."Наша "зеленая" повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития", - заявил Вершинин.Замминистра добавил, что основной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения – в первую очередь статьи 6 (рыночные и нерыночные механизмы), отчетности в рамках реализации соглашения и сроков ее предоставления. Также будут обсуждаться вопросы адаптации и наполнения Адаптационного фонда, долгосрочные цели финансирования развивающихся государств.

https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

москва

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктика, сергей вершинин, россия