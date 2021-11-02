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МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата
МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата - РИА Новости, 02.11.2021
МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата
Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:10
2021-11-02T09:10
оон
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктика
сергей вершинин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели, будет поднимать этот вопрос в том числе на стартовавшей в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.В рамках сессии в Глазго в эти дни проходит также двухдневный климатический саммит мировых лидеров.Он подчеркнул, что изменение климата – серьезный вызов для России с учетом масштабов ее территории."Наша "зеленая" повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития", - заявил Вершинин.Замминистра добавил, что основной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения – в первую очередь статьи 6 (рыночные и нерыночные механизмы), отчетности в рамках реализации соглашения и сроков ее предоставления. Также будут обсуждаться вопросы адаптации и наполнения Адаптационного фонда, долгосрочные цели финансирования развивающихся государств.
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оон, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктика, сергей вершинин, россия
09:10 02.11.2021
 
МИД назвал основные инструменты борьбы с изменением климата

МИД назвал лесные проекты и атомную энергетику инструментами борьбы с изменением климата

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели, будет поднимать этот вопрос в том числе на стартовавшей в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В рамках сессии в Глазго в эти дни проходит также двухдневный климатический саммит мировых лидеров.
"Исходим из четкого понимания необходимости согласованных действий всего международного сообщества. Для нас ключевыми задачами на Конференции сторон являются признание роли лесов, в том числе лесных проектов, а также атомной энергии как реального инструмента борьбы с изменением климата", - сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что изменение климата – серьезный вызов для России с учетом масштабов ее территории.
"Наша "зеленая" повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития", - заявил Вершинин.
Замминистра добавил, что основной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения – в первую очередь статьи 6 (рыночные и нерыночные механизмы), отчетности в рамках реализации соглашения и сроков ее предоставления. Также будут обсуждаться вопросы адаптации и наполнения Адаптационного фонда, долгосрочные цели финансирования развивающихся государств.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 20:32
Меркель назвала ответственных за изменение климата
 
ООНМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АрктикаСергей ВершининРоссия
 
 
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