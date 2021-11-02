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https://ria.ru/20211102/mh17-1757441258.html
Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв на декабрь
Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв на декабрь - РИА Новости, 02.11.2021
Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв на декабрь
Вопрос об исках родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре, сообщил на слушаниях во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:10
2021-11-02T19:10
в мире
киев
дмитрий песков
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 2 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Вопрос об исках родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре, сообщил на слушаниях во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Ранее предполагалось, что иски родственников начнут рассматривать 9 ноября.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20211101/antey-1757285664.html
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в мире, киев, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
19:10 02.11.2021
 
Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв на декабрь

Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв о компенсациях на декабрь

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 2 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Вопрос об исках родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре, сообщил на слушаниях во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Вопрос об исках пострадавшей стороны будет рассматриваться в декабре. Этот блок слушаний начнется 10 декабря", - сообщил судья.
Ранее предполагалось, что иски родственников начнут рассматривать 9 ноября.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 20:05
Суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы "Алмаз-Антея"
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Вчера, 13:22
Посол назвал заявления об угрозах семьям жертв MH17 высосанными из пальца
 
В миреКиевДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеРоссия
 
 
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