https://ria.ru/20211102/mh17-1757365628.html

Посол назвал заявления об угрозах семьям жертв MH17 высосанными из пальца

Посол назвал заявления об угрозах семьям жертв MH17 высосанными из пальца - РИА Новости, 02.11.2021

Посол назвал заявления об угрозах семьям жертв MH17 высосанными из пальца

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин назвал высосанными из пальца публикации в голландской прессе об угрозах семьям жертв MH17. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:22

2021-11-02T13:22

2021-11-02T13:22

в мире

украина

нидерланды

донбасс

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

александр шульгин

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин назвал высосанными из пальца публикации в голландской прессе об угрозах семьям жертв MH17.По его словам, на основании этого газетного материала депутаты местного парламента "начинают бушевать"."Один из депутатов требует срочно вызвать на ковер российского посла, сделать ему представление. Другой депутат заявляет: ну как же так, тут люди в солнцезащитных очках бродят, преследуют адвокатов участников процесса, а мы сидим сложа руки, ничего не делаем, надо срочно вводить новые санкции!" - рассказал посол.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211102/mh17-1757360777.html

https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html

https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

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нидерланды

донбасс

россия

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в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, александр шульгин, россия