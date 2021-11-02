https://ria.ru/20211102/mh17-1757360777.html

Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу MH17 однобоким

Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу MH17 однобоким - РИА Новости, 02.11.2021

Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу MH17 однобоким

Следствие по делу о крушении MH17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства, заявил посол России в Нидерландах, где идет процесс по делу, Александр... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:02

2021-11-02T13:02

2021-11-02T13:08

нидерланды

россия

в мире

украина

донбасс

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

александр шульгин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следствие по делу о крушении MH17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства, заявил посол России в Нидерландах, где идет процесс по делу, Александр Шульгин.Российский дипломат назвал это двойными стандартами.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/mh17-1757294357.html

https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html

https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

нидерланды

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, россия, в мире, украина, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, александр шульгин