https://ria.ru/20211102/metro-1757328672.html
Метро Москвы расширит аудионавигацию
Метро Москвы расширит аудионавигацию - РИА Новости, 02.11.2021
Метро Москвы расширит аудионавигацию
Аудионавигация будет расширена в метро Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:42
2021-11-02T10:42
2021-11-02T11:21
общество
москва
метро
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Аудионавигация будет расширена в метро Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Отмечается, что маячок издаёт однотонный короткий периодичный звук. Его громкость можно настроить вручную или установить автоматический режим. Он поможет пожилым пассажирам и людям с нарушением зрения легче находить вход в метро."По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями. Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За 9 месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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общество, москва, метро
10:42 02.11.2021 (обновлено: 11:21 02.11.2021)
Метро Москвы расширит аудионавигацию
Метро Москвы расширит аудионавигацию к 2023 году
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Аудионавигация будет расширена в метро Москвы
, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"К 2023 году мы установим аудионавигацию в метро на более чем 70% станций — об этом нас попросила Московская городская организация Всероссийского общества слепых. Звуковые маячки станут дополнительным ориентиром и для пассажиров с плохим зрением на всех станциях БКЛ, их установят над входом в вестибюли и подуличные переходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маячок издаёт однотонный короткий периодичный звук. Его громкость можно настроить вручную или установить автоматический режим. Он поможет пожилым пассажирам и людям с нарушением зрения легче находить вход в метро.
"По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями. Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За 9 месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.