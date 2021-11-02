https://ria.ru/20211102/metro-1757328672.html

Метро Москвы расширит аудионавигацию

Метро Москвы расширит аудионавигацию - РИА Новости, 02.11.2021

Метро Москвы расширит аудионавигацию

Аудионавигация будет расширена в метро Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:42

2021-11-02T10:42

2021-11-02T11:21

общество

москва

метро

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Аудионавигация будет расширена в метро Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Отмечается, что маячок издаёт однотонный короткий периодичный звук. Его громкость можно настроить вручную или установить автоматический режим. Он поможет пожилым пассажирам и людям с нарушением зрения легче находить вход в метро."По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями. Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За 9 месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/metro-1754676361.html

москва

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общество, москва, метро