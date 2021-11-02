https://ria.ru/20211102/medvedchuk-1757387697.html

Медведчук резко высказался о шагах власти по преодолению энергокризиса

Медведчук резко высказался о шагах власти по преодолению энергокризиса - РИА Новости, 02.11.2021

Медведчук резко высказался о шагах власти по преодолению энергокризиса

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, говоря о шагах власти по преодолению энергетического кризиса, заявил, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:08

2021-11-02T15:08

2021-11-02T15:08

в мире

природный газ

украина

европа

виктор медведчук

жкх

оппозиционная платформа - за жизнь

денис шмыгаль

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, говоря о шагах власти по преодолению энергетического кризиса, заявил, что украинцам придется "согреваться надеждами и обещаниями".Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом."Надо будет согреваться надеждами и обещаниями власти, гарантиями власти. Я не слышал от представителей власти, что их это тревожит… Это ведет к тому, что, в первую очередь, ...будут проблемы с теплом, электроснабжением, с тарифами, но власть объяснит и это и придумает очередные причины. Власть могла и может сегодня сделать все для того, чтобы не только зиму, но и последующие зимы нормально обеспечить жизнедеятельность наших граждан. Но власть не хочет это делать, она не умеет делать и профессионально к этому не подготовлена", - сказал Медведчук на брифинге, отвечая на вопрос, как украинцам не замерзнуть на фоне энергетического кризиса.

https://ria.ru/20211102/medvedchuk-1757365091.html

украина

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в мире, природный газ, украина, европа, виктор медведчук, жкх, оппозиционная платформа - за жизнь, денис шмыгаль