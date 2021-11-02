13:33 02.11.2021 (обновлено: 15:15 02.11.2021)
Медведчук назвал дело против него сфальсифицированным
Медведчук назвал дело о госизмене и расхищении ресурсов в Крыму сфальсифицированным СБУ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины.
Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личных обязательств, политик обязан приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев. Ранее его отправили под домашний арест, но, поскольку он не может длиться более шести месяцев, было заявлено новое ходатайство.
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"У обвинения не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, необоснованным и не подтвержденным реальными доказательствами", — подчеркнул Медведчук.
По его словам, он рассматривает дело как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.
"Изменилось только одно: доказательств подобного утверждения стало намного больше", — сказал политик.
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Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает.
Политику 8 октября вменили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что тот в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны.
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