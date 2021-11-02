https://ria.ru/20211102/medvedchuk-1757369376.html

Медведчук назвал дело против него сфальсифицированным

Медведчук назвал дело против него сфальсифицированным - РИА Новости, 02.11.2021

Медведчук назвал дело против него сфальсифицированным

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:33

2021-11-02T13:33

2021-11-02T15:15

в мире

украина

киев

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины.Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личных обязательств, политик обязан приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев. Ранее его отправили под домашний арест, но, поскольку он не может длиться более шести месяцев, было заявлено новое ходатайство."У обвинения не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, необоснованным и не подтвержденным реальными доказательствами", — подчеркнул Медведчук.По его словам, он рассматривает дело как незаконное уголовное преследование и политические репрессии."Изменилось только одно: доказательств подобного утверждения стало намного больше", — сказал политик.Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает. Политику 8 октября вменили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что тот в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны.

https://ria.ru/20211021/medvedchuk-1755676635.html

https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html

https://ria.ru/20211019/zelenskiy-1755088818.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь