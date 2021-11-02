https://ria.ru/20211102/medvedchuk-1757365091.html

Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения

Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения - РИА Новости, 02.11.2021

Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:18

2021-11-02T13:18

2021-11-02T17:53

киев

в мире

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, Медведчук обязан являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, называя их политическим преследованием. По данным офиса генпрокурора, домашний арест не может длиться более шести месяцев, поэтому было заявлено новое ходатайство об избрании политику меры пресечения в виде личных обязательств."Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. — Прим. ред.) удовлетворить", — огласил решение судья. Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию. Киевский апелляционный суд 9 ноября рассмотрит апелляцию прокуратуры.

https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html

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Медведчуку назначили новую меру пресечения по делу о госизмене. Кадры из зала суда Медведчуку назначили новую меру пресечения по делу о госизмене. Кадры из зала суда 2021-11-02T13:18 true PT0M56S

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киев, в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь