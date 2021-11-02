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Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения
Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения - РИА Новости, 02.11.2021
Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения
Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:18
2021-11-02T17:53
киев
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, Медведчук обязан являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, называя их политическим преследованием. По данным офиса генпрокурора, домашний арест не может длиться более шести месяцев, поэтому было заявлено новое ходатайство об избрании политику меры пресечения в виде личных обязательств."Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. — Прим. ред.) удовлетворить", — огласил решение судья. Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию. Киевский апелляционный суд 9 ноября рассмотрит апелляцию прокуратуры.
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Медведчуку назначили новую меру пресечения по делу о госизмене. Кадры из зала суда
Медведчуку назначили новую меру пресечения по делу о госизмене. Кадры из зала суда
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киев, в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
13:18 02.11.2021 (обновлено: 17:53 02.11.2021)
 
Киевский суд изменил Медведчуку меру пресечения

Киевский суд заменил Медведчуку домашний арест личными обязательствами

Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, Медведчук обязан являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, называя их политическим преследованием. По данным офиса генпрокурора, домашний арест не может длиться более шести месяцев, поэтому было заявлено новое ходатайство об избрании политику меры пресечения в виде личных обязательств.
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"Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. — Прим. ред.) удовлетворить", — огласил решение судья. Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию. Киевский апелляционный суд 9 ноября рассмотрит апелляцию прокуратуры.
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