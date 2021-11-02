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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/maska-1757362197.html
Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"
Объявлены номинанты на премию "Золотая маска" - РИА Новости, 02.11.2021
Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"
Номинанты премии "Золотая маска" отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:08
2021-11-02T13:34
культура
евгений цыганов
театральный фестиваль "золотая маска"
елизавета боярская
евгений миронов
чулпан хаматова
дмитрий крымов
союз театральных деятелей россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Номинанты премии "Золотая маска" отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, сообщили на онлайн пресс-конференции "Золотой маски", которую транслировали в соцсетях премии.В число номинантов вошли многолетние призеры премии: Малый драматический театр - театр Европы со спектаклем "Братья Карамазовы" Льва Додина, Дмитрий Крымов с двумя постановками "Все тут" в "Школе современной пьесы" и "Моцарт "Дон Жуан". генеральная репетиция в "Мастерской П.Н. Фоменко", Юрий Бутусов с премьерой РАМТа "Сын", Андрей Могучий с очередным уже седьмым эпизодом "Трех толстяков" в БДТ, Алвис Херманис с проектом Театра Наций "Горбачев" и многие другие. Также были отобраны новые имена и представителей трупп со всей страны. Среди актрис драмтеатра на премию номинированы Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Наталья Палагушкина. Среди актеров - Евгений Миронов, Анатолий Лобоцкий, Евгений Цыганов, Сергей Дрейден и другие.Министр культуры России Ольга Любимова и все эксперты премии особо обратили внимание, что почти половина номинантов на театральную премию "Золотая маска" - это региональные коллективы.Она также обратила внимание на то, что в 2020 году 480 тысяч зрителей посмотрели то, что представляла "Золотая маска", а в 2021 году - 900 тысяч в онлайн-формате.Как рассказала гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, 73 процента номинированных спектаклей представлены городами России, 27 процентов - из Москвы. В частных номинациях сохраняется такая же пропорция. Ревякина отметила, что театры из Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Воронежа составляют серьезную конкуренцию Москве по количеству номинаций, из ряда городов представлены по несколько театров и спектаклей. По ее словам, это говорит о развитии культурной среды в этих городах.Номинантов на премию определили два экспертных совета по драмтеатру и театру кукол и музыкальному театру. Всего критики просмотрели вживую и на видео 1165 спектаклей.Жюри премии "Золотая маска" будет сформировано совместно с СТД РФ и учреждено его секретариатом в декабре. Секретариат СТД также объявит лауреатов почетных премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).Очередной - 28-й - фестиваль "Золотая маска" дирекция традиционно планирует провести с января по апрель, принимая все необходимые меры безопасности для зрителей. Правила посещения спектаклей постоянно уточняются в зависимости от ситуации. Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
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евгений цыганов, театральный фестиваль "золотая маска", елизавета боярская, евгений миронов, чулпан хаматова, дмитрий крымов, союз театральных деятелей россии, андрей могучий, лев додин, юрий бутусов, новости культуры, театр
13:08 02.11.2021 (обновлено: 13:34 02.11.2021)
 
Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"

Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоржественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Номинанты премии "Золотая маска" отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, сообщили на онлайн пресс-конференции "Золотой маски", которую транслировали в соцсетях премии.
В число номинантов вошли многолетние призеры премии: Малый драматический театр - театр Европы со спектаклем "Братья Карамазовы" Льва Додина, Дмитрий Крымов с двумя постановками "Все тут" в "Школе современной пьесы" и "Моцарт "Дон Жуан". генеральная репетиция в "Мастерской П.Н. Фоменко", Юрий Бутусов с премьерой РАМТа "Сын", Андрей Могучий с очередным уже седьмым эпизодом "Трех толстяков" в БДТ, Алвис Херманис с проектом Театра Наций "Горбачев" и многие другие. Также были отобраны новые имена и представителей трупп со всей страны.
Среди актрис драмтеатра на премию номинированы Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Наталья Палагушкина. Среди актеров - Евгений Миронов, Анатолий Лобоцкий, Евгений Цыганов, Сергей Дрейден и другие.
Министр культуры России Ольга Любимова и все эксперты премии особо обратили внимание, что почти половина номинантов на театральную премию "Золотая маска" - это региональные коллективы.
"Честно могу сказать, что министерству культуры очень важно, что в этом году почти половина номинантов - это регионы, не только Москва и Санкт-Петербург, но к нам после большой паузы возвращается Нижний Новгород. Мы понимаем, что, например, у Казани, у Воронежа… их количество номинаций уже серьезно конкурирует с Москвой и с Петербургом. Мне кажется, это просто прекрасно", - сказала Любимова на пресс-конференции XXVIII премии и фестиваля "Золотая маска".
Она также обратила внимание на то, что в 2020 году 480 тысяч зрителей посмотрели то, что представляла "Золотая маска", а в 2021 году - 900 тысяч в онлайн-формате.
Как рассказала гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, 73 процента номинированных спектаклей представлены городами России, 27 процентов - из Москвы. В частных номинациях сохраняется такая же пропорция.
"То есть три четвертых афиши - это города, и это очень радует. Это говорит о том, что все-таки есть такие всплески и, судя уже по качественной афише, это видно", - сказала она.
Ревякина отметила, что театры из Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Воронежа составляют серьезную конкуренцию Москве по количеству номинаций, из ряда городов представлены по несколько театров и спектаклей. По ее словам, это говорит о развитии культурной среды в этих городах.
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Номинантов на премию определили два экспертных совета по драмтеатру и театру кукол и музыкальному театру. Всего критики просмотрели вживую и на видео 1165 спектаклей.
Жюри премии "Золотая маска" будет сформировано совместно с СТД РФ и учреждено его секретариатом в декабре. Секретариат СТД также объявит лауреатов почетных премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Очередной - 28-й - фестиваль "Золотая маска" дирекция традиционно планирует провести с января по апрель, принимая все необходимые меры безопасности для зрителей. Правила посещения спектаклей постоянно уточняются в зависимости от ситуации. Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
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