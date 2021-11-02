https://ria.ru/20211102/maska-1757362197.html

Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"

Объявлены номинанты на премию "Золотая маска" - РИА Новости, 02.11.2021

Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"

Номинанты премии "Золотая маска" отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:08

2021-11-02T13:08

2021-11-02T13:34

культура

евгений цыганов

театральный фестиваль "золотая маска"

елизавета боярская

евгений миронов

чулпан хаматова

дмитрий крымов

союз театральных деятелей россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583935231_0:110:3078:1841_1920x0_80_0_0_3c7e970ee32070ea6f750bb52f4cf51c.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Номинанты премии "Золотая маска" отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, сообщили на онлайн пресс-конференции "Золотой маски", которую транслировали в соцсетях премии.В число номинантов вошли многолетние призеры премии: Малый драматический театр - театр Европы со спектаклем "Братья Карамазовы" Льва Додина, Дмитрий Крымов с двумя постановками "Все тут" в "Школе современной пьесы" и "Моцарт "Дон Жуан". генеральная репетиция в "Мастерской П.Н. Фоменко", Юрий Бутусов с премьерой РАМТа "Сын", Андрей Могучий с очередным уже седьмым эпизодом "Трех толстяков" в БДТ, Алвис Херманис с проектом Театра Наций "Горбачев" и многие другие. Также были отобраны новые имена и представителей трупп со всей страны. Среди актрис драмтеатра на премию номинированы Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Наталья Палагушкина. Среди актеров - Евгений Миронов, Анатолий Лобоцкий, Евгений Цыганов, Сергей Дрейден и другие.Министр культуры России Ольга Любимова и все эксперты премии особо обратили внимание, что почти половина номинантов на театральную премию "Золотая маска" - это региональные коллективы.Она также обратила внимание на то, что в 2020 году 480 тысяч зрителей посмотрели то, что представляла "Золотая маска", а в 2021 году - 900 тысяч в онлайн-формате.Как рассказала гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, 73 процента номинированных спектаклей представлены городами России, 27 процентов - из Москвы. В частных номинациях сохраняется такая же пропорция. Ревякина отметила, что театры из Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Воронежа составляют серьезную конкуренцию Москве по количеству номинаций, из ряда городов представлены по несколько театров и спектаклей. По ее словам, это говорит о развитии культурной среды в этих городах.Номинантов на премию определили два экспертных совета по драмтеатру и театру кукол и музыкальному театру. Всего критики просмотрели вживую и на видео 1165 спектаклей.Жюри премии "Золотая маска" будет сформировано совместно с СТД РФ и учреждено его секретариатом в декабре. Секретариат СТД также объявит лауреатов почетных премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).Очередной - 28-й - фестиваль "Золотая маска" дирекция традиционно планирует провести с января по апрель, принимая все необходимые меры безопасности для зрителей. Правила посещения спектаклей постоянно уточняются в зависимости от ситуации. Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений цыганов, театральный фестиваль "золотая маска", елизавета боярская, евгений миронов, чулпан хаматова, дмитрий крымов, союз театральных деятелей россии, андрей могучий, лев додин, юрий бутусов, новости культуры, театр