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Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода
Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода - РИА Новости, 02.11.2021
Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:14
2021-11-02T20:14
в мире
оон
spacex
tesla motors
фархан хак
илон маск
дэвид бизли
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли встретиться с основателем компании SpaceX Илоном Маском остается в силе.Ранее Бизли предложил Маску провести встречу, чтобы обсудить помощь американского бизнесмена в решении проблемы голода. Глава ВПП призвал бизнесмена также пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов. В свою очередь, Маск заявил, что сейчас же готов продать акции Tesla, если 6 миллиардов долларов действительно могут решить проблему мирового голода."Предложение ВПП является искренним", - сказал Хак на брифинге.Он отметил, что не знает, запланирована ли встреча между Маском и Бизли. "Но предложение на столе", - добавил заместитель официального представителя генсека ООН.Ранее глава ВПП заявил, что готов предоставить Маску план работы. Кроме того, Бизли подчеркнул, что СМИ ошиблись: 6 миллиардов долларов не хватит для решения проблемы голода в мире, но эта сумма может спасти 42 миллиона человек, которые сейчас находятся на грани голода. Бизли отметил, что проблема глобального голода "достойна по меньшей мере разговора" и если Маск согласится, он готов первым же самолетом вылететь к нему.
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в мире, оон, spacex, tesla motors, фархан хак, илон маск, дэвид бизли
20:14 02.11.2021
 
Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода

В ООН рассчитывают на помощь Маска в решении проблемы глобального голода

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли встретиться с основателем компании SpaceX Илоном Маском остается в силе.
Ранее Бизли предложил Маску провести встречу, чтобы обсудить помощь американского бизнесмена в решении проблемы голода. Глава ВПП призвал бизнесмена также пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов. В свою очередь, Маск заявил, что сейчас же готов продать акции Tesla, если 6 миллиардов долларов действительно могут решить проблему мирового голода.
"Предложение ВПП является искренним", - сказал Хак на брифинге.
Он отметил, что не знает, запланирована ли встреча между Маском и Бизли. "Но предложение на столе", - добавил заместитель официального представителя генсека ООН.
Ранее глава ВПП заявил, что готов предоставить Маску план работы. Кроме того, Бизли подчеркнул, что СМИ ошиблись: 6 миллиардов долларов не хватит для решения проблемы голода в мире, но эта сумма может спасти 42 миллиона человек, которые сейчас находятся на грани голода. Бизли отметил, что проблема глобального голода "достойна по меньшей мере разговора" и если Маск согласится, он готов первым же самолетом вылететь к нему.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 18:27
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
 
В миреООНSpaceXTesla motorsФархан ХакИлон МаскДэвид Бизли
 
 
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