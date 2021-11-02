https://ria.ru/20211102/mask-1757451302.html

Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода

Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода - РИА Новости, 02.11.2021

Илона Маска пригласили в ООН обсудить проблему голода

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:14

2021-11-02T20:14

2021-11-02T20:14

в мире

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дэвид бизли

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли встретиться с основателем компании SpaceX Илоном Маском остается в силе.Ранее Бизли предложил Маску провести встречу, чтобы обсудить помощь американского бизнесмена в решении проблемы голода. Глава ВПП призвал бизнесмена также пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов. В свою очередь, Маск заявил, что сейчас же готов продать акции Tesla, если 6 миллиардов долларов действительно могут решить проблему мирового голода."Предложение ВПП является искренним", - сказал Хак на брифинге.Он отметил, что не знает, запланирована ли встреча между Маском и Бизли. "Но предложение на столе", - добавил заместитель официального представителя генсека ООН.Ранее глава ВПП заявил, что готов предоставить Маску план работы. Кроме того, Бизли подчеркнул, что СМИ ошиблись: 6 миллиардов долларов не хватит для решения проблемы голода в мире, но эта сумма может спасти 42 миллиона человек, которые сейчас находятся на грани голода. Бизли отметил, что проблема глобального голода "достойна по меньшей мере разговора" и если Маск согласится, он готов первым же самолетом вылететь к нему.

https://ria.ru/20211101/mask-1757271548.html

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в мире, оон, spacex, tesla motors, фархан хак, илон маск, дэвид бизли