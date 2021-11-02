Замглавы фракции ЕР в Госдуме высказался по вопросу членства Марченко
Замглавы ЕР в Госдуме: фракция примет решение о членстве Марченко на следующей неделе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов заявил РИА Новости, что решение о членстве во фракции депутата Евгения Марченко фракция примет голосованием на следующей неделе.
Президиум Генсовета "Единой России" исключил Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии, и рекомендовал исключить его и из думской фракции, сообщили во вторник в пресс-службе партии.
"Проголосует фракция", - ответил Борисов на вопрос о вероятном исключении Марченко из фракции в Госдуме.
По его словам, заседание фракции состоится на следующей неделе, а решение Генсовета по Марченко адекватно уставу.
"Да, это, возможно, будет в понедельник или во вторник на следующей неделе. Эта неделя региональная (депутаты на ней работают в регионах, а не в Думе)", - сообщил Борисов.
Руководитель думской фракции "Единой России" Владимир Васильев, комментируя решение президиума Генсовета партии, также отметил, что фракция соберется и обсудит этот вопрос не ранее, чем на следующей неделе, поскольку в настоящее время почти все депутаты находятся в регионах.
"Решение президиума Генсовета "Единой России" об исключении Евгения Марченко из партии принято. Все необходимые пояснения даны. Также Генсовет рекомендовал нам исключить Марченко из фракции "Единой России" Государственной думы за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины", - сказал Васильев.