https://ria.ru/20211102/marchenko-1757448627.html

Замглавы фракции ЕР в Госдуме высказался по вопросу членства Марченко

Замглавы фракции ЕР в Госдуме высказался по вопросу членства Марченко - РИА Новости, 02.11.2021

Замглавы фракции ЕР в Госдуме высказался по вопросу членства Марченко

Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов заявил РИА Новости, что решение о членстве во фракции депутата Евгения Марченко фракция примет... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:57

2021-11-02T19:57

2021-11-02T19:57

политика

единая россия

госдума рф

владимир васильев

александр борисов

евгений марченко

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов заявил РИА Новости, что решение о членстве во фракции депутата Евгения Марченко фракция примет голосованием на следующей неделе.Президиум Генсовета "Единой России" исключил Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии, и рекомендовал исключить его и из думской фракции, сообщили во вторник в пресс-службе партии."Проголосует фракция", - ответил Борисов на вопрос о вероятном исключении Марченко из фракции в Госдуме.По его словам, заседание фракции состоится на следующей неделе, а решение Генсовета по Марченко адекватно уставу.Руководитель думской фракции "Единой России" Владимир Васильев, комментируя решение президиума Генсовета партии, также отметил, что фракция соберется и обсудит этот вопрос не ранее, чем на следующей неделе, поскольку в настоящее время почти все депутаты находятся в регионах.

https://ria.ru/20211101/marchenko-1757298457.html

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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, александр борисов, евгений марченко