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"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко
"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко - РИА Новости, 02.11.2021
"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко
Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:34
2021-11-02T20:53
политика
андрей турчак
единая россия
госдума рф
дмитрий вяткин
евгений марченко
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской фракции, рассказали в пресс-службе политсилы."Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги заседания, "кейс Марченко" "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета", — говорится в сообщении.По словам Турчака, обязанность парламентария — это открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение. Это, подчеркнул он, устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев."Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы — системная ответственная партия, а не клуб по интересам", — сказал Турчак.По его словам, подобные факты должны жестко пресекаться.Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Александр Борисов сообщил, что решение о членстве депутата примут голосованием на следующей неделе. Сам Марченко заявил РИА Новости, что продолжит работу депутатом в Госдуме, но вступать в другую фракцию после исключения из партии пока не планирует.Депутат добавил, что теперь он планирует выстраивать работу в новых условиях как одномандатник и самостоятельно поработать на свой регион.Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии парламентария, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции. Он избрался по одномандатному округу № 213 в Петербурге.При этом первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речи о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии, в случае реализации которого он сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.
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политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, евгений марченко
17:34 02.11.2021 (обновлено: 20:53 02.11.2021)
 
"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко

"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко, который проголосовал против бюджета

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Марченко
Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской фракции, рассказали в пресс-службе политсилы.
"Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги заседания, "кейс Марченко" "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета", — говорится в сообщении.
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По словам Турчака, обязанность парламентария — это открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение. Это, подчеркнул он, устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев.
"Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы — системная ответственная партия, а не клуб по интересам", — сказал Турчак.
По его словам, подобные факты должны жестко пресекаться.

"Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится — до свидания", — заключил секретарь Генсовета.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Александр Борисов сообщил, что решение о членстве депутата примут голосованием на следующей неделе.
Сам Марченко заявил РИА Новости, что продолжит работу депутатом в Госдуме, но вступать в другую фракцию после исключения из партии пока не планирует.
"Оспаривать точно не буду решение. Если я им не нужен, то, значит, я пойду своим путем", — сказал он.
Депутат добавил, что теперь он планирует выстраивать работу в новых условиях как одномандатник и самостоятельно поработать на свой регион.
Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии парламентария, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции. Он избрался по одномандатному округу № 213 в Петербурге.
При этом первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речи о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии, в случае реализации которого он сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.
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ПолитикаАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий ВяткинЕвгений Марченко
 
 
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