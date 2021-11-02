https://ria.ru/20211102/marchenko-1757421646.html

"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко

"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко - РИА Новости, 02.11.2021

"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко

Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:34

2021-11-02T17:34

2021-11-02T20:53

политика

андрей турчак

единая россия

госдума рф

дмитрий вяткин

евгений марченко

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской фракции, рассказали в пресс-службе политсилы."Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги заседания, "кейс Марченко" "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета", — говорится в сообщении.По словам Турчака, обязанность парламентария — это открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение. Это, подчеркнул он, устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев."Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы — системная ответственная партия, а не клуб по интересам", — сказал Турчак.По его словам, подобные факты должны жестко пресекаться.Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Александр Борисов сообщил, что решение о членстве депутата примут голосованием на следующей неделе. Сам Марченко заявил РИА Новости, что продолжит работу депутатом в Госдуме, но вступать в другую фракцию после исключения из партии пока не планирует.Депутат добавил, что теперь он планирует выстраивать работу в новых условиях как одномандатник и самостоятельно поработать на свой регион.Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии парламентария, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции. Он избрался по одномандатному округу № 213 в Петербурге.При этом первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речи о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии, в случае реализации которого он сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html

https://ria.ru/20211025/volodin-1756130698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, евгений марченко