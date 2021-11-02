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Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло

Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло - РИА Новости, 02.11.2021

Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей работе школьнику Роману Когодовскому, награжденному орденом за спасение младшего брата во время... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:08

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей работе школьнику Роману Когодовскому, награжденному орденом за спасение младшего брата во время пожара, а также усадил его в президентское кресло в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости в Минске, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.По информации пресс-службы, Лукашенко во вторник во Дворце Независимости вручил государственные награды Когодовскому и медицинским работникам, которые спасли жизнь мальчика после полученных тяжелых ожогов. Участники церемонии были также приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с мальчиком пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице, куда школьник попал в тяжелом состоянии: спасая своего двухлетнего брата из горящего дома этой весной, 12-летний мальчик получил ожоги 62% поверхности тела и порезы от разбитого стекла, он перенес 23 операции. Школьник был награжден орденом "За личное мужество"."После награждения глава государства провел для Ромы отдельную экскурсию по своему рабочему кабинету. Первым делом глава государства пригласил мальчика присесть в его рабочее кресло", - говорится в сообщении. Лукашенко предложил представить мальчику, что он "управляет процессом". "Вот здесь у тебя вся страна на этом пульте. Ты можешь любого сейчас (чиновника вызвать – ред.)…Ты из Минской области. Вот тут губернатор Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно. Ты не стесняйся, ты же президент! Это такое рабочее место", - сказал Лукашенко. Президент добавил, что чиновники "не очень хотят сюда приходить", потому что президенту надо отчитываться по актуальным вопросам, но он их приглашает иногда в свой рабочий кабинет.По информации пресс-службы, Лукашенко рассказал и о фотографиях, которые стоят у него на столе. "Это вот мой младший (сын – ред.) - Коля. Он, когда был маленьким, еще меньше, чем ты, на этом кресле не сидел. Ты первый. Да, действительно, Роман первый сидит в кресле президента", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко также показал Роме, с каким большим объемом информации президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов. "Вот, смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память", - сказал президент.Среди мероприятий, материалы для подготовки к участию в которых показал школьнику президент, были переговоры с президентом России Владимиром Путиным, совещание по проекту обновленной конституции и поездка в Могилевскую область, где запланировано открытие новой больницы. "Тоже надо все на память выучить. Только за три дня… Поэтому, если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - подчеркнул Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/lukashenko-1756708676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, минская область, могилевская область, владимир путин, александр лукашенко