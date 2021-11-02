Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/lukashenko-1757375404.html
Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло
Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло - РИА Новости, 02.11.2021
Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей работе школьнику Роману Когодовскому, награжденному орденом за спасение младшего брата во время... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:00
2021-11-02T14:08
в мире
белоруссия
минск
минская область
могилевская область
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745019706_113:0:1576:823_1920x0_80_0_0_ee24be0e391f20a3e56145de25cae49e.jpg
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей работе школьнику Роману Когодовскому, награжденному орденом за спасение младшего брата во время пожара, а также усадил его в президентское кресло в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости в Минске, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.По информации пресс-службы, Лукашенко во вторник во Дворце Независимости вручил государственные награды Когодовскому и медицинским работникам, которые спасли жизнь мальчика после полученных тяжелых ожогов. Участники церемонии были также приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с мальчиком пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице, куда школьник попал в тяжелом состоянии: спасая своего двухлетнего брата из горящего дома этой весной, 12-летний мальчик получил ожоги 62% поверхности тела и порезы от разбитого стекла, он перенес 23 операции. Школьник был награжден орденом "За личное мужество"."После награждения глава государства провел для Ромы отдельную экскурсию по своему рабочему кабинету. Первым делом глава государства пригласил мальчика присесть в его рабочее кресло", - говорится в сообщении. Лукашенко предложил представить мальчику, что он "управляет процессом". "Вот здесь у тебя вся страна на этом пульте. Ты можешь любого сейчас (чиновника вызвать – ред.)…Ты из Минской области. Вот тут губернатор Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно. Ты не стесняйся, ты же президент! Это такое рабочее место", - сказал Лукашенко. Президент добавил, что чиновники "не очень хотят сюда приходить", потому что президенту надо отчитываться по актуальным вопросам, но он их приглашает иногда в свой рабочий кабинет.По информации пресс-службы, Лукашенко рассказал и о фотографиях, которые стоят у него на столе. "Это вот мой младший (сын – ред.) - Коля. Он, когда был маленьким, еще меньше, чем ты, на этом кресле не сидел. Ты первый. Да, действительно, Роман первый сидит в кресле президента", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко также показал Роме, с каким большим объемом информации президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов. "Вот, смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память", - сказал президент.Среди мероприятий, материалы для подготовки к участию в которых показал школьнику президент, были переговоры с президентом России Владимиром Путиным, совещание по проекту обновленной конституции и поездка в Могилевскую область, где запланировано открытие новой больницы. "Тоже надо все на память выучить. Только за три дня… Поэтому, если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - подчеркнул Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/lukashenko-1756708676.html
белоруссия
минск
минская область
могилевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745019706_267:0:1423:867_1920x0_80_0_0_9500da7c69d0f941a775e12bb5ef820f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, минская область, могилевская область, владимир путин, александр лукашенко
14:00 02.11.2021 (обновлено: 14:08 02.11.2021)
 
Лукашенко предложил школьнику сесть в президентское кресло

Во время экскурсии Лукашенко предложил школьнику "не стесняться" на месте президента

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей работе школьнику Роману Когодовскому, награжденному орденом за спасение младшего брата во время пожара, а также усадил его в президентское кресло в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости в Минске, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.
По информации пресс-службы, Лукашенко во вторник во Дворце Независимости вручил государственные награды Когодовскому и медицинским работникам, которые спасли жизнь мальчика после полученных тяжелых ожогов. Участники церемонии были также приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с мальчиком пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице, куда школьник попал в тяжелом состоянии: спасая своего двухлетнего брата из горящего дома этой весной, 12-летний мальчик получил ожоги 62% поверхности тела и порезы от разбитого стекла, он перенес 23 операции. Школьник был награжден орденом "За личное мужество".
"После награждения глава государства провел для Ромы отдельную экскурсию по своему рабочему кабинету. Первым делом глава государства пригласил мальчика присесть в его рабочее кресло", - говорится в сообщении. Лукашенко предложил представить мальчику, что он "управляет процессом". "Вот здесь у тебя вся страна на этом пульте. Ты можешь любого сейчас (чиновника вызвать – ред.)…Ты из Минской области. Вот тут губернатор Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно. Ты не стесняйся, ты же президент! Это такое рабочее место", - сказал Лукашенко. Президент добавил, что чиновники "не очень хотят сюда приходить", потому что президенту надо отчитываться по актуальным вопросам, но он их приглашает иногда в свой рабочий кабинет.
По информации пресс-службы, Лукашенко рассказал и о фотографиях, которые стоят у него на столе. "Это вот мой младший (сын – ред.) - Коля. Он, когда был маленьким, еще меньше, чем ты, на этом кресле не сидел. Ты первый. Да, действительно, Роман первый сидит в кресле президента", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 16:31В мире
Лукашенко: СМИ пытаются испортить отношения между Москвой и Минском
Лукашенко также показал Роме, с каким большим объемом информации президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов. "Вот, смотри. Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память", - сказал президент.
Среди мероприятий, материалы для подготовки к участию в которых показал школьнику президент, были переговоры с президентом России Владимиром Путиным, совещание по проекту обновленной конституции и поездка в Могилевскую область, где запланировано открытие новой больницы. "Тоже надо все на память выучить. Только за три дня… Поэтому, если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - подчеркнул Лукашенко.
 
В миреБелоруссияМинскМинская областьМогилевская областьВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале