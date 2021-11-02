https://ria.ru/20211102/lokdaun-1757388732.html

В Свердловской области допустили введение локдауна

В Свердловской области допустили введение локдауна - РИА Новости, 02.11.2021

В Свердловской области допустили введение локдауна

В Свердловской области готовы ввести локдаун через несколько дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:12

2021-11-02T15:12

2021-11-02T15:21

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Свердловской области готовы ввести локдаун через несколько дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков."Основная часть наших предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к этой ситуации. Несмотря на отдельные недостатки, в целом, система (QR-кодов) заработала. Тем не менее, мы фиксируем, особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли, не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам, либо вообще их не выполняют... Мы эти нарушения фиксируем. В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита", - заявил журналистам Креков.Замгубернатора региона добавил, что от исполнения этих требования зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни."Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям - и крупным, и не таким крупным - с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполнятся не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун. И в этом случае все торговые центры, за исключением продовольственных, за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости, прекратят свою работу", - объяснил Креков.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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