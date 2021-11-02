https://ria.ru/20211102/les-1757377860.html

Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин

Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2021

Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин

Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:13

2021-11-02T14:13

2021-11-02T21:29

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН."В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели", - сказал Путин.Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанного в рамках климатического саммита ООН в Глазго, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках саммита."Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", - отметил Путин.По его мнению, это послужит и достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html

https://ria.ru/20211007/udmurtiya-1753569588.html

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Путин: "Россия принимает энергичные меры по защите лесов" Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН. 2021-11-02T14:13 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, глазго (город), владимир путин, россия, оон