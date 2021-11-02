https://ria.ru/20211102/les-1757377860.html
Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин
Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2021
Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин
Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:13
2021-11-02T14:13
2021-11-02T21:29
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН."В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели", - сказал Путин.Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанного в рамках климатического саммита ООН в Глазго, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках саммита."Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", - отметил Путин.По его мнению, это послужит и достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html
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Путин: "Россия принимает энергичные меры по защите лесов"
Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН.
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в мире, глазго (город), владимир путин, россия, оон
14:13 02.11.2021 (обновлено: 21:29 02.11.2021)
Россия принимает энергичные меры по защите лесов, заявил Путин
Путин: Россия принимает энергичные меры по защите лесов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия
принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов, заявил президент РФ Владимир Путин
в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН
.
"В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели", - сказал Путин.
Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанного в рамках климатического саммита ООН в Глазго, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках саммита.
"Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", - отметил Путин.
По его мнению, это послужит и достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.