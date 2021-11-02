https://ria.ru/20211102/lekarstva-1757407640.html

МО получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с ковидом

МО получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с ковидом - РИА Новости, 02.11.2021

МО получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с ковидом

Правительство России выделит более 252 миллионов на обеспечение бесплатными лекарствами больных ковидом. Постановление об этом подписал премьер-министр России... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:38

2021-11-02T16:38

2021-11-02T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России выделит более 252 миллионов на обеспечение бесплатными лекарствами больных ковидом. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил телеканал "360".Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев, правительство выделяет регионам России дополнительно в общей сложности более 10,9 миллиарда рублей на препараты для больных ковидом. Московская область получит 252,4 миллиона рублей.Лекарствами, закупленными на выделенные средства, снабдят пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума