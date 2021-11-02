https://ria.ru/20211102/kursy-1757401936.html
Муфтий предложил ввести для мигрантов курсы по истории России
Муфтий предложил ввести для мигрантов курсы по истории России - РИА Новости, 02.11.2021
Муфтий предложил ввести для мигрантов курсы по истории России
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил организовать курсы российской истории для прибывающих в страну... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:07
2021-11-02T18:07
2021-11-02T18:07
религия
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дмитрий пожарский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил организовать курсы российской истории для прибывающих в страну мигрантов."Совершенно правильно, что нужно обучать приезжающих сюда людей русскому языку, потому что это им нужно в первую очередь, это для них барьер. Но мы бы предложили для них проводить краткий курс истории России, потому что та молодежь, которой 25-30 лет, русский язык не изучала, и понятия общности советской, как у нас, у нее уже нет", - заявил муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства.Крганов отметил, что молодежи необходимо дать понять: "страна, куда вы едете, не чужое, не враждебное вам государство".В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.День народного единства — государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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москва, дмитрий пожарский, альбир крганов, россия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Председатель Духовного собрания мусульман России
(ДСМР) муфтий Альбир Крганов
предложил организовать курсы российской истории для прибывающих в страну мигрантов.
"Совершенно правильно, что нужно обучать приезжающих сюда людей русскому языку, потому что это им нужно в первую очередь, это для них барьер. Но мы бы предложили для них проводить краткий курс истории России, потому что та молодежь, которой 25-30 лет, русский язык не изучала, и понятия общности советской, как у нас, у нее уже нет", - заявил муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства.
Крганов отметил, что молодежи необходимо дать понять: "страна, куда вы едете, не чужое, не враждебное вам государство".
В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.
День народного единства — государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов.