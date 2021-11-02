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В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко
В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко - РИА Новости, 02.11.2021
В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко
В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:38
2021-11-02T20:48
белогорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
криминал
республика крым
белогорский район
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм и подчеркнул, что "борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа".Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. Своих должностей лишились вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральные целевые программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвинили в мошенничестве и хищении денег из бюджета), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.Кроме того, в октябре прошли следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
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белогорск
республика крым
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белогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал, республика крым, белогорский район, сергей аксенов (политик)
19:38 02.11.2021 (обновлено: 20:48 02.11.2021)
 
В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко

В Крыму при получении взятки задержали главу города Белогорска Игоря Ипатко

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко", — говорится в публикации.

Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм и подчеркнул, что "борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа".
Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. Своих должностей лишились вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральные целевые программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвинили в мошенничестве и хищении денег из бюджета), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.
Кроме того, в октябре прошли следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
 
БелогорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КриминалРеспублика КрымБелогорский районСергей Аксенов (политик)
 
 
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