19:38 02.11.2021 (обновлено: 20:48 02.11.2021)
В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко
В Крыму при получении взятки задержали главу города Белогорска Игоря Ипатко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко", — говорится в публикации.
Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм и подчеркнул, что "борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа".
Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".
5 октября, 11:56Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. Своих должностей лишились вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральные целевые программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвинили в мошенничестве и хищении денег из бюджета), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.
Кроме того, в октябре прошли следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.