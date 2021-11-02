https://ria.ru/20211102/krym-1757446043.html

В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко

В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко - РИА Новости, 02.11.2021

В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко

В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:38

2021-11-02T19:38

2021-11-02T20:48

белогорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

криминал

республика крым

белогорский район

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм и подчеркнул, что "борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа".Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП "Райкоммунсервис".Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. Своих должностей лишились вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральные целевые программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвинили в мошенничестве и хищении денег из бюджета), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.Кроме того, в октябре прошли следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

белогорск

республика крым

белогорский район

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белогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал, республика крым, белогорский район, сергей аксенов (политик)