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В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, надо этого дождаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:13
2021-11-02T12:20
экономика
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, надо этого дождаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На ноябрь они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.
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экономика, опек, цены на нефть, россия
12:13 02.11.2021 (обновлено: 12:20 02.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти

Песков: верны договоренностям в рамках ОПЕК+

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, надо этого дождаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры.
"РФ является участницей договоренностей ОПЕК+, мы верны нашим обязательствам в рамках этих договоренностей. Вместе с тем это гибкий механизм, с учетом инфраструктурных, с учетом конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какими будут эти решения стран-участниц - давайте дождемся или запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", - сказал Песков, комментируя журналистам высказывания Байдена с призывом по увеличению добычи нефти.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На ноябрь они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.
Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.
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