https://ria.ru/20211102/kreml-1757348609.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти

В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти

Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, надо этого дождаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:20

экономика

опек

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия верна договоренностям по добыче нефти в рамках ОПЕК+, но они каждый раз подлежат ревизии, надо этого дождаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На ноябрь они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/sammit-1757202013.html

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экономика, опек, цены на нефть, россия