https://ria.ru/20211102/kovid-1757379806.html

В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения

В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения - РИА Новости, 02.11.2021

В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения

Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:25

2021-11-02T14:25

2021-11-02T14:25

религия

русская православная церковь

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Мы надеемся на ответственность и совесть. Человек, которой чувствует недомогание или имел контакты с больными коронавирусом, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения, и воздержаться от посещения богослужений", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства.Он подчеркнул, что вакцинация не должна стать фактором национального разделения, и уточнил, что на входе в храм у верующих не спрашивают сертификаты о вакцинации и другие документы. "Думаю, что обращение к совести верующих, их ответственности для Церкви – самый лучший способ заявить свое мнение в этом вопросе", - подчеркнул представитель РПЦ.Также он обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым, по его словам, общество в России разделилось на сторонников и противников вакцинации, и призвал к уважительному отношению друг к другу.

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756146539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия, коронавирус в россии