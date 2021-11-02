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Религия
https://ria.ru/20211102/kovid-1757379806.html
В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения
В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения - РИА Новости, 02.11.2021
В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения
Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:25
2021-11-02T14:25
религия
русская православная церковь
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Мы надеемся на ответственность и совесть. Человек, которой чувствует недомогание или имел контакты с больными коронавирусом, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения, и воздержаться от посещения богослужений", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства.Он подчеркнул, что вакцинация не должна стать фактором национального разделения, и уточнил, что на входе в храм у верующих не спрашивают сертификаты о вакцинации и другие документы. "Думаю, что обращение к совести верующих, их ответственности для Церкви – самый лучший способ заявить свое мнение в этом вопросе", - подчеркнул представитель РПЦ.Также он обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым, по его словам, общество в России разделилось на сторонников и противников вакцинации, и призвал к уважительному отношению друг к другу.
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русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия, коронавирус в россии
14:25 02.11.2021
 

В РПЦ просят контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения
Мужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мы надеемся на ответственность и совесть. Человек, которой чувствует недомогание или имел контакты с больными коронавирусом, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения, и воздержаться от посещения богослужений", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства.
Он подчеркнул, что вакцинация не должна стать фактором национального разделения, и уточнил, что на входе в храм у верующих не спрашивают сертификаты о вакцинации и другие документы. "Думаю, что обращение к совести верующих, их ответственности для Церкви – самый лучший способ заявить свое мнение в этом вопросе", - подчеркнул представитель РПЦ.
Также он обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым, по его словам, общество в России разделилось на сторонников и противников вакцинации, и призвал к уважительному отношению друг к другу.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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РелигияРусская православная церковьМосковский ПатриархатВахтанг КипшидзеРоссияКоронавирус в России
 
 
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