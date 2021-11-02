https://ria.ru/20211102/kot-1757431452.html

Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио

Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио - РИА Новости, 02.11.2021

Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио

Семья Алека Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:18

2021-11-02T18:18

2021-11-02T18:18

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вермонт

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семья Алека Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота."Мы не можем найти нашего кота Эмилио. Если кто-то его увидит, пожалуйста, принесите его домой. Мы все очень обеспокоены. Он микрочипирован, но у него нет ошейника", - написала в Instagram супруга актера Хилария.Как сообщает портал TMZ, чета Болдуинов купила бенгальского кота для своей семилетней дочери Кармен в апреле, когда Эмилио был еще котенком. Предполагается, что кот жил с семьей в штате Вермонт.Бенгальская порода кошек создана путем скрещивания домашних и диких бенгальских кошек. Как отмечает портал, котята этой породы стоят в США от полутора до трех тысяч долларов. Считается, что взрослые особи иногда отличаются странностями в поведении.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.

https://ria.ru/20211031/bolduin-1757061918.html

вермонт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вермонт, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, новости культуры