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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/kot-1757431452.html
Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио
Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио - РИА Новости, 02.11.2021
Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио
Семья Алека Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:18
2021-11-02T18:18
культура
вермонт
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
знаменитости
новости культуры
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семья Алека Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота."Мы не можем найти нашего кота Эмилио. Если кто-то его увидит, пожалуйста, принесите его домой. Мы все очень обеспокоены. Он микрочипирован, но у него нет ошейника", - написала в Instagram супруга актера Хилария.Как сообщает портал TMZ, чета Болдуинов купила бенгальского кота для своей семилетней дочери Кармен в апреле, когда Эмилио был еще котенком. Предполагается, что кот жил с семьей в штате Вермонт.Бенгальская порода кошек создана путем скрещивания домашних и диких бенгальских кошек. Как отмечает портал, котята этой породы стоят в США от полутора до трех тысяч долларов. Считается, что взрослые особи иногда отличаются странностями в поведении.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.
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вермонт, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, новости культуры
18:18 02.11.2021
 
Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио

Семья Алека Болдуина объявила о пропаже кота Эмилио

© AP Photo / Invision / Greg AllenАктер Алек Болдуин и его супруга Хилария
Актер Алек Болдуин и его супруга Хилария - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Invision / Greg Allen
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семья Алека Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота.
"Мы не можем найти нашего кота Эмилио. Если кто-то его увидит, пожалуйста, принесите его домой. Мы все очень обеспокоены. Он микрочипирован, но у него нет ошейника", - написала в Instagram супруга актера Хилария.
Как сообщает портал TMZ, чета Болдуинов купила бенгальского кота для своей семилетней дочери Кармен в апреле, когда Эмилио был еще котенком. Предполагается, что кот жил с семьей в штате Вермонт.
Бенгальская порода кошек создана путем скрещивания домашних и диких бенгальских кошек. Как отмечает портал, котята этой породы стоят в США от полутора до трех тысяч долларов. Считается, что взрослые особи иногда отличаются странностями в поведении.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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