https://ria.ru/20211102/kosmos-1757393930.html
Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос
Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос - РИА Новости, 02.11.2021
Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос
Японского космического туриста Юсаку Маэдзаву, его ассистента Едзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина, который доставит туристов на МКС на... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:34
2021-11-02T15:34
2021-11-02T16:42
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роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Японского космического туриста Юсаку Маэдзаву, его ассистента Едзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина, который доставит туристов на МКС на корабле "Союз МС-20", признали годными к полету, сообщает "Роскосмос".Старт корабля "Союз МС-20" к Международной космической станции запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Продолжительность полета должна составить 12 суток."Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, новости - туризм
15:34 02.11.2021 (обновлено: 16:42 02.11.2021)
Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос
Экипаж корабля "Союз МС-20" в полном составе признали годным к полету в космос