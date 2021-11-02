https://ria.ru/20211102/kosmos-1757393930.html

Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос

Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос - РИА Новости, 02.11.2021

Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос

Японского космического туриста Юсаку Маэдзаву, его ассистента Едзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина, который доставит туристов на МКС на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:34

2021-11-02T15:34

2021-11-02T16:42

байконур (город)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Японского космического туриста Юсаку Маэдзаву, его ассистента Едзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина, который доставит туристов на МКС на корабле "Союз МС-20", признали годными к полету, сообщает "Роскосмос".Старт корабля "Союз МС-20" к Международной космической станции запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Продолжительность полета должна составить 12 суток."Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211012/mks-1754142977.html

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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, новости - туризм