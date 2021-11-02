https://ria.ru/20211102/kosmonavty-1757369972.html

Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС

Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС - РИА Новости, 02.11.2021

Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС

Члены российского экипажа МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИА Новости из здания... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:34

2021-11-02T13:34

2021-11-02T13:34

антон шкаплеров

федеральная служба государственной статистики (росстат)

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Члены российского экипажа МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИА Новости из здания Росстата, где транслировался сеанс связи космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).Космонавты ответили на вопросы о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании, семейном статусе и другие. Вопросы переписного листа им задавала заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова из ЦУП, сеанс связи продлился чуть более 10 минут.Космонавты также записали на борту МКС обращение к россиянам с призывом принять участие в переписи.Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Космонавты, находящиеся на орбите Земли, принимали участие в ней и в прошлые разы - в 2002 и 2010 годах.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).

https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, федеральная служба государственной статистики (росстат), космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде