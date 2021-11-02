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Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС
Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС - РИА Новости, 02.11.2021
Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС
Члены российского экипажа МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИА Новости из здания... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:34
2021-11-02T13:34
антон шкаплеров
федеральная служба государственной статистики (росстат)
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Члены российского экипажа МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИА Новости из здания Росстата, где транслировался сеанс связи космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).Космонавты ответили на вопросы о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании, семейном статусе и другие. Вопросы переписного листа им задавала заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова из ЦУП, сеанс связи продлился чуть более 10 минут.Космонавты также записали на борту МКС обращение к россиянам с призывом принять участие в переписи.Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Космонавты, находящиеся на орбите Земли, принимали участие в ней и в прошлые разы - в 2002 и 2010 годах.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
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антон шкаплеров, федеральная служба государственной статистики (росстат), космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
13:34 02.11.2021
 
Российские космонавты приняли участие в переписи населения с МКС

Российские космонавты Шкаплеров и Дубров приняли участие в переписи населения с борта МКС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКосмонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров во время сеанса связи с орбитальной международной космической станцией принимают участие во всероссийской переписи населения
Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров во время сеанса связи с орбитальной международной космической станцией принимают участие во всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Члены российского экипажа МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИА Новости из здания Росстата, где транслировался сеанс связи космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).
Космонавты ответили на вопросы о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании, семейном статусе и другие. Вопросы переписного листа им задавала заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова из ЦУП, сеанс связи продлился чуть более 10 минут.
Космонавты также записали на борту МКС обращение к россиянам с призывом принять участие в переписи.
Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Космонавты, находящиеся на орбите Земли, принимали участие в ней и в прошлые разы - в 2002 и 2010 годах.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
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Антон ШкаплеровФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Космос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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