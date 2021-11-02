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Обратите внимание на это проявление постковидного синдрома

Врач рассказала о необычном проявлении постковидного синдрома - РИА Новости, 02.11.2021

Обратите внимание на это проявление постковидного синдрома

Постковидный синдром может проявляться в виде тяжелого акне, заявила врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:00

2021-11-02T17:00

2021-11-02T17:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

ирина скорогудаева

владислав жемчугов

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Постковидный синдром может проявляться в виде тяжелого акне, заявила врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева."Вообще поначалу, когда была первая волна коронавируса, описывали варианты, что могут быть высыпания преимущественно на ногах, а на лице реже. Я постковид видела в виде тяжелого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк", — рассказала специалистка в беседе с телеканалом "Звезда".По ее словам, хоть основным местом развития для коронавируса и являются легкие, болезнь способна распространяться по всему организму."Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды", — добавила Скорогудаева.Ранее вирусолог Владислав Жемчугов посоветовал обращать особое внимание на пониженную температуру тела при COVID-19. По его словам, это свидетельствует о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ирина скорогудаева, владислав жемчугов