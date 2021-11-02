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Врач рассказала о постковидном синдроме у детей
Врач рассказала о постковидном синдроме у детей - РИА Новости, 02.11.2021
Врач рассказала о постковидном синдроме у детей
Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в легкой и бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:40
2021-11-02T16:40
2021-11-02T16:40
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
лейла намазова-баранова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в легкой и бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова."Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий", - сказала Намазова-Баранова на форуме "Сообщество".Она пояснила, что полтора года назад ученые начали наблюдать группу московских детей, которые перенесли коронавирус, часть из них переболели в легкой форме или бессимптомно."Даже через 1 - 3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - подчеркнула Намазова-Баранова.
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общество, российская академия наук, лейла намазова-баранова, россия, коронавирус в россии
Врач рассказала о постковидном синдроме у детей
Эксперт Минздрава: постковидный синдром бывает даже у переболевших бессимптомно детей