https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html

Врач рассказала о постковидном синдроме у детей

Врач рассказала о постковидном синдроме у детей - РИА Новости, 02.11.2021

Врач рассказала о постковидном синдроме у детей

Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в легкой и бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:40

2021-11-02T16:40

2021-11-02T16:40

распространение коронавируса

общество

российская академия наук

лейла намазова-баранова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в легкой и бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова."Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий", - сказала Намазова-Баранова на форуме "Сообщество".Она пояснила, что полтора года назад ученые начали наблюдать группу московских детей, которые перенесли коронавирус, часть из них переболели в легкой форме или бессимптомно."Даже через 1 - 3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - подчеркнула Намазова-Баранова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/gripp-1757377027.html

россия

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2021

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общество, российская академия наук, лейла намазова-баранова, россия, коронавирус в россии