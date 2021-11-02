15:37 02.11.2021 (обновлено: 21:13 02.11.2021)
В Петербурге рассказали, как получить QR-код без визита к врачу
Петербуржцы, перенесшие COVID-19 неофициально, смогут оформить QR-код через комиссию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, как получить QR-коды переболевшим COVID-19, но не обращавшимся в период болезни к врачу.
"Что касается пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, но по какой-то причине не обращались к врачу, и соответственно приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. Тоже на штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР либо результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства", - сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, которая примет решение.
"Если (комиссия) посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр. И оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Я могу сказать, что эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня", - отметил глава комитета.