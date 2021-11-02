https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757394724.html

В Петербурге рассказали, как получить QR-код без визита к врачу

В Петербурге рассказали, как получить QR-код без визита к врачу - РИА Новости, 02.11.2021

В Петербурге рассказали, как получить QR-код без визита к врачу

Власти Санкт-Петербурга рассказали, как получить QR-коды переболевшим COVID-19, но не обращавшимся в период болезни к врачу. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:37

2021-11-02T15:37

2021-11-02T21:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, как получить QR-коды переболевшим COVID-19, но не обращавшимся в период болезни к врачу.По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, которая примет решение."Если (комиссия) посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр. И оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Я могу сказать, что эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня", - отметил глава комитета.

https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757372036.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии