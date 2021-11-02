https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757345139.html

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID - РИА Новости, 02.11.2021

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 на утро вторника в Санкт-Петербурге составляет 15%, при необходимости коечный фонд будет увеличен, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:58

2021-11-02T11:58

2021-11-02T11:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 на утро вторника в Санкт-Петербурге составляет 15%, при необходимости коечный фонд будет увеличен, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Ресурсы в городе для оказания медицинской помощи, как амбулаторно, так и в стационарах, есть. На сегодняшнее утро число свободных коек - около 15 процентов. При необходимости, естественно, мы предпримем меры, чтобы нарастить коечный фонд", - сказал он.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757339952.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии