https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757344941.html
В Коми допустили продление нерабочих дней
В Коми допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021
В Коми допустили продление нерабочих дней
Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:58
2021-11-02T11:58
2021-11-02T11:58
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республика коми
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба.При этом глава республики отметил, что это непростое и накладное для региона решение в контексте экономических последствий.
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общество, здоровье - общество, республика коми, коронавирус в россии
В Коми допустили продление нерабочих дней
Владимир Уйба сообщил о вероятности продления нерабочих дней в Коми