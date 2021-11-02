https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757344941.html

В Коми допустили продление нерабочих дней

В Коми допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021

В Коми допустили продление нерабочих дней

Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:58

2021-11-02T11:58

2021-11-02T11:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика коми

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба.При этом глава республики отметил, что это непростое и накладное для региона решение в контексте экономических последствий.

https://ria.ru/20211101/mishustin-1757256071.html

республика коми

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2021

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общество, здоровье - общество, республика коми, коронавирус в россии