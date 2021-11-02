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В Коми допустили продление нерабочих дней
В Коми допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021
В Коми допустили продление нерабочих дней
Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:58
2021-11-02T11:58
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общество
здоровье - общество
республика коми
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба.При этом глава республики отметил, что это непростое и накладное для региона решение в контексте экономических последствий.
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общество, здоровье - общество, республика коми, коронавирус в россии
11:58 02.11.2021
 
В Коми допустили продление нерабочих дней

Владимир Уйба сообщил о вероятности продления нерабочих дней в Коми

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Коми намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Шестого ноября мы проведем оперативный штаб, посмотрим, как нерабочая неделя скажется на статистике, повлияет ли разобщение на цифры по заболеваемости. Шестого числа будем принимать решение о продлении (нерабочих дней - ред.)", - сказал Уйба в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава республики отметил, что это непростое и накладное для региона решение в контексте экономических последствий.
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