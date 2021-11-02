https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757339832.html
В России за сутки выписали 30 905 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 30 905 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В России за сутки выписали 30 905 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 30 905 человек поле COVID-19, за все время - 7 412 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:41
2021-11-02T11:41
2021-11-02T11:41
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 30 905 человек поле COVID-19, за все время - 7 412 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 905 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 412 631", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 6 359 человек, в Подмосковье - 3 454, Санкт-Петербурге - 3 134.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 30 905 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 30 905 человек после COVID-19, за все время — 7 412 631