https://ria.ru/20211102/kormushki-1758452997.html

Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц

Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц - РИА Новости, 10.11.2021

Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц

Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц за два осенних месяца в рамках акции "Листопад добрых дел", также участники акции заготовили РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-02T15:27

2021-11-02T15:27

2021-11-10T18:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603424805_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_f8d9c140422662e84059534d0e815ff3.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц за два осенних месяца в рамках акции "Листопад добрых дел", также участники акции заготовили еду для птиц и животных на зиму, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.C 6 сентября по 31 октября Мосприрода провела экологическую акцию "Листопад добрых дел", в ходе которой можно было помочь отремонтировать или смастерить и развесить кормушки, искусственные гнездовья, подготовить запасы гостинцев для подкормки животных зимой.Отмечается, что в рамках акции на природных территориях и в экоцентрах прошли занятия и мастер-классы, на которых специалисты Мосприроды рассказывали детям и взрослым об особенностях зимовки животных, правилах их подкормки, показывали, как изготовить кормушку, где лучше ее повесить и чем наполнять.Помимо этого, в рамках акции был объявлен сбор запасов еды для зверей и птиц на зиму. Участники заготовили плоды рябины и боярышника для снегирей, семена диких трав для мелких лесных птиц, желуди для соек, белок и дятлов, сено и овес для зайцев.В экоцентре "Конный двор" специалисты Мосприроды даже провели специальную акцию "Пропали желуди" по сбору плодов дуба. Собранные желуди помогут сойкам, дятлам и белкам пережить холодное время года и не погибнуть от бескормицы. Участники акции собрали 12 килограммов желудей.Помимо этого, во время акции в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" можно было принести лакомства для его обитателей. "Желуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Это для них не основная пища, а любимое лакомство. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 килограммов желудей и каштанов", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211013/mospriroda-1755231848.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода