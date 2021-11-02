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Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц
Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц
Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц за два осенних месяца в рамках акции "Листопад добрых дел", также участники акции заготовили РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-02T15:27
2021-11-10T18:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц за два осенних месяца в рамках акции "Листопад добрых дел", также участники акции заготовили еду для птиц и животных на зиму, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.C 6 сентября по 31 октября Мосприрода провела экологическую акцию "Листопад добрых дел", в ходе которой можно было помочь отремонтировать или смастерить и развесить кормушки, искусственные гнездовья, подготовить запасы гостинцев для подкормки животных зимой.Отмечается, что в рамках акции на природных территориях и в экоцентрах прошли занятия и мастер-классы, на которых специалисты Мосприроды рассказывали детям и взрослым об особенностях зимовки животных, правилах их подкормки, показывали, как изготовить кормушку, где лучше ее повесить и чем наполнять.Помимо этого, в рамках акции был объявлен сбор запасов еды для зверей и птиц на зиму. Участники заготовили плоды рябины и боярышника для снегирей, семена диких трав для мелких лесных птиц, желуди для соек, белок и дятлов, сено и овес для зайцев.В экоцентре "Конный двор" специалисты Мосприроды даже провели специальную акцию "Пропали желуди" по сбору плодов дуба. Собранные желуди помогут сойкам, дятлам и белкам пережить холодное время года и не погибнуть от бескормицы. Участники акции собрали 12 килограммов желудей.Помимо этого, во время акции в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" можно было принести лакомства для его обитателей. "Желуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Это для них не основная пища, а любимое лакомство. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 килограммов желудей и каштанов", - рассказали в пресс-службе.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
15:27 02.11.2021 (обновлено: 18:27 10.11.2021)
 

Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСиница у кормушки
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц за два осенних месяца в рамках акции "Листопад добрых дел", также участники акции заготовили еду для птиц и животных на зиму, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
C 6 сентября по 31 октября Мосприрода провела экологическую акцию "Листопад добрых дел", в ходе которой можно было помочь отремонтировать или смастерить и развесить кормушки, искусственные гнездовья, подготовить запасы гостинцев для подкормки животных зимой.
"За два месяца в ходе акции "Листопад добрых дел 2021" специалисты Мосприроды и волонтеры установили около 250 кормушек и искусственных гнездовий для птиц и белок. По подсчетам специалистов Мосприроды сейчас на природных территориях Москвы размещено более 800 таких объектов инфраструктуры для лесных обитателей: более 550 кормушек и более 250 искусственных гнездовий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках акции на природных территориях и в экоцентрах прошли занятия и мастер-классы, на которых специалисты Мосприроды рассказывали детям и взрослым об особенностях зимовки животных, правилах их подкормки, показывали, как изготовить кормушку, где лучше ее повесить и чем наполнять.
Помимо этого, в рамках акции был объявлен сбор запасов еды для зверей и птиц на зиму. Участники заготовили плоды рябины и боярышника для снегирей, семена диких трав для мелких лесных птиц, желуди для соек, белок и дятлов, сено и овес для зайцев.
В экоцентре "Конный двор" специалисты Мосприроды даже провели специальную акцию "Пропали желуди" по сбору плодов дуба. Собранные желуди помогут сойкам, дятлам и белкам пережить холодное время года и не погибнуть от бескормицы. Участники акции собрали 12 килограммов желудей.
Помимо этого, во время акции в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" можно было принести лакомства для его обитателей. "Желуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Это для них не основная пища, а любимое лакомство. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 килограммов желудей и каштанов", - рассказали в пресс-службе.
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