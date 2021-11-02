https://ria.ru/20211102/konferentsiya-1757430327.html

Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске

Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске - РИА Новости, 02.11.2021

Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске

Сложная экологическая ситуация, которая складывается в Евро-Арктическом регионе, находилась в центре внимания участников конференции независимых экологов стран... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:12

2021-11-02T18:12

2021-11-02T18:47

экология

мурманск

арктика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сложная экологическая ситуация, которая складывается в Евро-Арктическом регионе, находилась в центре внимания участников конференции независимых экологов стран Баренцева региона, которая прошла в Мурманске, сообщает Центр экологического мониторинга "ПОМОР".В четырехдневной конференции приняли участие эксперты из России, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции.Представитель одного из организаторов конференции, руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев в начале дебатов особо отметил ту опасную роль, которую, как он считает, сегодня Баренцеву региону отводят в Европе."В настоящее время регион становится заложником все более серьезных экологических проблем и просто превращается в элемент питания, или "батарейку" для европейского общества. Что подталкивает правительства многих скандинавских стран к желанию ежесекундно заработать на своих промышленных проектах гигантские прибыли даже в ущерб экологии", - приводятся в сообщении слова Суровцева.Вместе с тем, отмечалось на встрече, сотрудничество независимых экологов приарктических стран дает и свои плоды.Так, руководитель норвежского природоохранного союза "Природа и Молодёжь" Тереза Хугстмир рассказала о том, что, во многом благодаря взаимодействию с независимыми российскими экологами и саамским парламентом Норвегии, недавно удалось приостановить деятельность едва ли не самого экологически опасного предприятия Арктики – медного рудника "Нуссир" в приграничной провинции Финнмарк.

https://ria.ru/20211102/mid-1757317457.html

мурманск

арктика

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экология, мурманск, арктика