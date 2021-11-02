https://ria.ru/20211102/konferentsiya-1757430327.html
Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске
Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске - РИА Новости, 02.11.2021
Конференция независимых экологов стран Баренцева региона прошла в Мурманске
Сложная экологическая ситуация, которая складывается в Евро-Арктическом регионе, находилась в центре внимания участников конференции независимых экологов стран... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:12
2021-11-02T18:12
2021-11-02T18:47
экология
мурманск
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757437011_0:35:3077:1765_1920x0_80_0_0_4d80d378393a806d4d75ccc43f8532b5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сложная экологическая ситуация, которая складывается в Евро-Арктическом регионе, находилась в центре внимания участников конференции независимых экологов стран Баренцева региона, которая прошла в Мурманске, сообщает Центр экологического мониторинга "ПОМОР".В четырехдневной конференции приняли участие эксперты из России, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции.Представитель одного из организаторов конференции, руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев в начале дебатов особо отметил ту опасную роль, которую, как он считает, сегодня Баренцеву региону отводят в Европе."В настоящее время регион становится заложником все более серьезных экологических проблем и просто превращается в элемент питания, или "батарейку" для европейского общества. Что подталкивает правительства многих скандинавских стран к желанию ежесекундно заработать на своих промышленных проектах гигантские прибыли даже в ущерб экологии", - приводятся в сообщении слова Суровцева.Вместе с тем, отмечалось на встрече, сотрудничество независимых экологов приарктических стран дает и свои плоды.Так, руководитель норвежского природоохранного союза "Природа и Молодёжь" Тереза Хугстмир рассказала о том, что, во многом благодаря взаимодействию с независимыми российскими экологами и саамским парламентом Норвегии, недавно удалось приостановить деятельность едва ли не самого экологически опасного предприятия Арктики – медного рудника "Нуссир" в приграничной провинции Финнмарк.
https://ria.ru/20211102/mid-1757317457.html
мурманск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757437011_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_4eab72fc1e124ce25c4acb4b38585464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, мурманск, арктика
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости
. Сложная экологическая ситуация, которая складывается в Евро-Арктическом регионе, находилась в центре внимания участников конференции независимых экологов стран Баренцева региона, которая прошла в Мурманске
, сообщает Центр экологического мониторинга "ПОМОР".
В четырехдневной конференции приняли участие эксперты из России, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции.
Представитель одного из организаторов конференции, руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев в начале дебатов особо отметил ту опасную роль, которую, как он считает, сегодня Баренцеву региону отводят в Европе.
"В настоящее время регион становится заложником все более серьезных экологических проблем и просто превращается в элемент питания, или "батарейку" для европейского общества. Что подталкивает правительства многих скандинавских стран к желанию ежесекундно заработать на своих промышленных проектах гигантские прибыли даже в ущерб экологии", - приводятся в сообщении слова Суровцева.
Вместе с тем, отмечалось на встрече, сотрудничество независимых экологов приарктических стран дает и свои плоды.
Так, руководитель норвежского природоохранного союза "Природа и Молодёжь" Тереза Хугстмир рассказала о том, что, во многом благодаря взаимодействию с независимыми российскими экологами и саамским парламентом Норвегии, недавно удалось приостановить деятельность едва ли не самого экологически опасного предприятия Арктики
– медного рудника "Нуссир" в приграничной провинции Финнмарк.
"Правительство Норвегии выдало руднику разрешение на сброс 20 миллионов тонн ядовитых отходов во фьорды, и только скоординированные протесты экологов наших стран и оперативная и беспристрастная информация в медиа помогли заставить власти пересмотреть свой подход к этой проблеме", - подчеркивается в сообщении Центра экологического мониторинга.