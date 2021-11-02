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Климкин предрек очень сложную зиму для Украины
Климкин предрек очень сложную зиму для Украины - РИА Новости, 02.11.2021
Климкин предрек очень сложную зиму для Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:44
2021-11-02T20:44
экономика
украина
европа
павел климкин
северный поток — 2
денис шмыгаль
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.По мнению Климкина, будущая зима будет для Украины очень сложной, однако он надеется, что исход будет благоприятным."Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно "Северного потока — 2", снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности", - сказал он в интервью "Радио НВ".Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.
https://ria.ru/20211102/pomosch-1757446282.html
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экономика, украина, европа, павел климкин, северный поток — 2, денис шмыгаль
20:44 02.11.2021
 
Климкин предрек очень сложную зиму для Украины

Климкин: Украина не переживет еще один отопительный сезон при таких ценах на газ и уголь

© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
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По мнению Климкина, будущая зима будет для Украины очень сложной, однако он надеется, что исход будет благоприятным.
"Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно "Северного потока — 2", снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности", - сказал он в интервью "Радио НВ".
Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаПавел КлимкинСеверный поток — 2Денис Шмыгаль
 
 
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