https://ria.ru/20211102/klimkin-1757454033.html

Климкин предрек очень сложную зиму для Украины

Климкин предрек очень сложную зиму для Украины - РИА Новости, 02.11.2021

Климкин предрек очень сложную зиму для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:44

2021-11-02T20:44

2021-11-02T20:44

экономика

украина

европа

павел климкин

северный поток — 2

денис шмыгаль

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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.По мнению Климкина, будущая зима будет для Украины очень сложной, однако он надеется, что исход будет благоприятным."Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно "Северного потока — 2", снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности", - сказал он в интервью "Радио НВ".Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.

https://ria.ru/20211102/pomosch-1757446282.html

https://ria.ru/20211101/gaz-1757208020.html

украина

европа

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экономика, украина, европа, павел климкин, северный поток — 2, денис шмыгаль